千葉県柏市の病院で、70代の入院患者の点滴チューブに排せつ物を混入し殺害したとして、当時、病院の看護師だった女が逮捕された事件で、排せつ物がこの病院に入院する患者のものとみられることがわかりました。

柏市の古川美由紀容疑者（51）は今年1月、当時、看護師として勤務していた「柏たなか病院」で、入院していた会田栄次さん（当時75）に対し、点滴の延長チューブに排せつ物を混入して殺害した疑いがもたれています。

警察は防犯カメラなどの捜査で犯行の日時などを特定したということですが、その後の捜査関係者への取材で、古川容疑者が混入した排せつ物は自身のものではなく、この病院の入院患者のものとみられることがわかりました。病院には入院患者の排せつ物を保管する場所があるということです。

古川容疑者は容疑を否認していて、逮捕前の調べでも「全く知らない」と話していたということです。

通院している人

「こういうことがあるって驚きですよね、自分が通院してる病院で。病院のコメントは 『全面的に協力します』ということだったので、誠意をもって対応してくれるのかな」

病院側はきょう午後2時から記者会見し、事実関係などを説明するとしています。