3人組ロックバンド「シャイトープ」が15日、今年9月5日のライブをもって解散することを発表した。公式アカウントで文書を公開し「突然ではございますが、この度シャイトープは、2026年9月5日(土)に開催いたします豊洲PITでのライブをもちまして解散する事となりました」と伝えた。



【写真】解散が決まったロックバンド「シャイトープ」

「今年に入り、メンバーの佐々木想より脱退の申し出がありました」とし、本人の意向を尊重し脱退を受け入れるとともに、「佐々木想抜きのシャイトープは考えられないという判断のもと、メンバー全員で協議を重ねた結果、解散という道を選ぶこととなりました」と説明した。「受け入れがたいご報告かと存じますが、どうかご理解いただけますと幸いです」とファンに謝罪し、解散後の3人の活動については未定とした。



メンバー3人の個別コメントも公開。バンドを結成したギター・ボーカルの佐々木はコメントの中で「いつからか、シャイトープのフロントマンとして音楽活動を続けることに限界を感じ、このバンドの未来を考えることができなくなってしまいました」と胸の内を明かした。



ベースのふくながまさきは「なんとかシャイトープを続ける方法は無いかと必死に考え続けましたが、このような運びになってしまい非常に悔しく思います」と思いを記し、ドラムのタカトマンダは「心残りがないと言えば、それは嘘になります。だからこそ、残された時間を悔いのないよう、精一杯音楽を届けたいと思います」と気丈に前を向いた。



シャイトープは2022年に結成した3人組ロックバンド。TVアニメ「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」のエンディングテーマ「ミス・ユー」や、アニメ「レプリカだって、恋をする。」のオープニングテーマ「リフレイン」を担当していた。



（よろず～ニュース編集部）