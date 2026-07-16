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　◇W杯北中米大会決勝トーナメント準決勝　アルゼンチン 2―1 イングランド（2026年7月15日　アトランタ）

　FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は15日（日本時間16日）、準決勝残り1試合が行われ、前回王者アルゼンチン（FIFAランキング3位）がイングランド（同4位）に2―1で逆転勝ちし、2大会連続で決勝へ進出した。19日（日本時間20日）の決勝（ニューヨーク・ニュージャージー競技場）はスペイン（同2位）とアルゼンチンの顔合わせとなった。

　史上最多48チームが参加した今大会も、ついに優勝を争う2チームが絞り込まれた。スペインが勝てば、2010年南アフリカ大会以来16年ぶり2度目の世界一。アルゼンチンなら22年カタール大会に続く2連覇で、1958、62年大会のブラジル以来、64年ぶりの快挙となる。

　☆スペインの今大会成績

　＜1次リーグ＞

　第1戦　△0―0　カボベルデ

　第2戦　〇4―0　サウジアラビア

　第3戦　〇1―0　ウルグアイ

　※H組1位通過

　＜決勝トーナメント＞

　1回戦　〇3―0　オーストリア

　2回戦　〇1―0　ポルトガル

　準々決　〇2―1　ベルギー

　準決勝　〇2―0　フランス

　☆アルゼンチンの今大会成績

　＜1次リーグ＞

　第1戦　〇3―0　アルジェリア

　第2戦　〇2―0　オーストリア

　第3戦　〇3―1　ヨルダン

　※J組1位通過

　＜決勝トーナメント＞

　1回戦　〇3―2（延長）カボベルデ

　2回戦　〇3―2　エジプト

　準々決　〇3―1（延長）スイス

　準決勝　〇2―1　イングランド

　スペインとアルゼンチンは過去14回対戦し、6勝6敗2分けと五分の対戦成績。W杯では過去1度だけ対戦があり、1966年イングランド大会の1次リーグでアルゼンチンが2―1で勝っている。