◇W杯北中米大会決勝トーナメント準決勝 アルゼンチン 2―1 イングランド（2026年7月15日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は15日（日本時間16日）、準決勝残り1試合が行われ、前回王者アルゼンチン（FIFAランキング3位）がイングランド（同4位）に2―1で逆転勝ちし、2大会連続で決勝へ進出した。19日（日本時間20日）の決勝（ニューヨーク・ニュージャージー競技場）はスペイン（同2位）とアルゼンチンの顔合わせとなった。

史上最多48チームが参加した今大会も、ついに優勝を争う2チームが絞り込まれた。スペインが勝てば、2010年南アフリカ大会以来16年ぶり2度目の世界一。アルゼンチンなら22年カタール大会に続く2連覇で、1958、62年大会のブラジル以来、64年ぶりの快挙となる。

☆スペインの今大会成績

＜1次リーグ＞

第1戦 △0―0 カボベルデ

第2戦 〇4―0 サウジアラビア

第3戦 〇1―0 ウルグアイ

※H組1位通過

＜決勝トーナメント＞

1回戦 〇3―0 オーストリア

2回戦 〇1―0 ポルトガル

準々決 〇2―1 ベルギー

準決勝 〇2―0 フランス

☆アルゼンチンの今大会成績

＜1次リーグ＞

第1戦 〇3―0 アルジェリア

第2戦 〇2―0 オーストリア

第3戦 〇3―1 ヨルダン

※J組1位通過

＜決勝トーナメント＞

1回戦 〇3―2（延長）カボベルデ

2回戦 〇3―2 エジプト

準々決 〇3―1（延長）スイス

準決勝 〇2―1 イングランド

スペインとアルゼンチンは過去14回対戦し、6勝6敗2分けと五分の対戦成績。W杯では過去1度だけ対戦があり、1966年イングランド大会の1次リーグでアルゼンチンが2―1で勝っている。