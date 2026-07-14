M!LK佐野勇斗、トイトレ用おもちゃ役での“メロい”の反響に困惑「パンツを通してメロくなったってことですか？」【トイ・ストーリー５】
【モデルプレス＝2026/07/14】M!LKの佐野勇斗、乃木坂46の井上和、女優の広瀬アリスが7月14日、都内で開催された映画『トイ・ストーリー５』大ヒット御礼舞台挨拶に出席。佐野がSNSでの反響に困惑する場面があった。
【写真】M!LK佐野「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。この日は唐沢寿明（ウッディ役）、日下由美（ジェシー役）、松井ケムリ（アトラス役）、天野叶愛（ボニー役）、白山乃愛（ブレイズ役）も出席した。
公開後の周囲の反響について、スマーティー・パンツ役の佐野は「僕も本当に多くの友達とか、周りの人から『観たよ』って言われるとともに…」と語るも、自身のアクセサリーが落下するハプニングが発生。松井は「スマーティー・パンツのパーツが落ちました」とイジり、佐野は「一番多い声としては、『スマーティー・パンツってどうやって遊ぶの？』っていう声が一番多くて。日本だと馴染みがないおもちゃなので。僕も使い方が分からないので、勉強しておきたいと思うんですけど、声としてはその声が一番多いですね」と、トイレトレーニング用のおもちゃ役だからこその反響を明かした。
リリーパッド役の広瀬は「普段会うお友達って、みんな別の職業の人たちばっかりなんですけど、その友達から初めてです。こんなにたくさん連絡が。観たよっていう。基本的にみんな私の仕事に興味がないので、何も言ってこないんですけど、初めて連絡がたくさん来まして。観たよっていう報告だけなんですけど（笑）」とコメント。役については特に言及してこないそうで「観た報告が来るのが、全くなかったので。やっぱりすごく愛されている作品なんだなっていうのを実感しましたね」と話していた。
スマーティー・パンツに対して「メロい」「キュンとする」等の反応がSNSで寄せられていることについて、佐野は「待ってくれよ。どういうことですか？スマーティー・パンツは…どういうことですか？メロいって？」と困惑。広瀬が「出ちゃってるんじゃない？」と投げかけると、佐野は「え、佐野のメロさが？いや違うんですよ。僕はメロくないで有名だったんですよ」と振り返り、「人って大人になるから。大人になっていくから」と広瀬。これに佐野は「パンツを通してメロくなったってことですか？嘘でしょ！？メロいの解像度が低くなっちゃいました。分からなくなっちゃった。どういうこと！？っていう」と笑っていた。（modelpress編集部）
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◆「トイ・ストーリー５」
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。この日は唐沢寿明（ウッディ役）、日下由美（ジェシー役）、松井ケムリ（アトラス役）、天野叶愛（ボニー役）、白山乃愛（ブレイズ役）も出席した。
◆佐野勇斗、“メロい”の反響に困惑
公開後の周囲の反響について、スマーティー・パンツ役の佐野は「僕も本当に多くの友達とか、周りの人から『観たよ』って言われるとともに…」と語るも、自身のアクセサリーが落下するハプニングが発生。松井は「スマーティー・パンツのパーツが落ちました」とイジり、佐野は「一番多い声としては、『スマーティー・パンツってどうやって遊ぶの？』っていう声が一番多くて。日本だと馴染みがないおもちゃなので。僕も使い方が分からないので、勉強しておきたいと思うんですけど、声としてはその声が一番多いですね」と、トイレトレーニング用のおもちゃ役だからこその反響を明かした。
リリーパッド役の広瀬は「普段会うお友達って、みんな別の職業の人たちばっかりなんですけど、その友達から初めてです。こんなにたくさん連絡が。観たよっていう。基本的にみんな私の仕事に興味がないので、何も言ってこないんですけど、初めて連絡がたくさん来まして。観たよっていう報告だけなんですけど（笑）」とコメント。役については特に言及してこないそうで「観た報告が来るのが、全くなかったので。やっぱりすごく愛されている作品なんだなっていうのを実感しましたね」と話していた。
スマーティー・パンツに対して「メロい」「キュンとする」等の反応がSNSで寄せられていることについて、佐野は「待ってくれよ。どういうことですか？スマーティー・パンツは…どういうことですか？メロいって？」と困惑。広瀬が「出ちゃってるんじゃない？」と投げかけると、佐野は「え、佐野のメロさが？いや違うんですよ。僕はメロくないで有名だったんですよ」と振り返り、「人って大人になるから。大人になっていくから」と広瀬。これに佐野は「パンツを通してメロくなったってことですか？嘘でしょ！？メロいの解像度が低くなっちゃいました。分からなくなっちゃった。どういうこと！？っていう」と笑っていた。（modelpress編集部）
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