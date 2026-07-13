山崎賢人＆松下洸平『殺人の門』特報解禁 佐藤浩市、浅田美代子、江口のりこの出演決定！
山崎賢人と松下洸平のダブル主演する映画『殺人の門』より、特報映像、ティザービジュアル2種が解禁。新たに、佐藤浩市、浅田美代子、江口のりこの出演が発表された。
【動画】山崎賢人×松下洸平が歪な関係性の“親友”に！ 映画『殺人の門』友情と殺意が濃密に絡み合う特報
東野圭吾の同名小説を映画化する本作は、本作は、友情と殺意が絡み合うミステリー。“親友”の人生を狂わせる男・倉持（山崎）と、そんな“親友”を殺したい男・田島（松下）。約30年に及ぶゆがんだ友情がたどる衝撃の結末とは―。
テレビドラマで親友役を演じたことをきっかけにプライベートでも親交を深めてきた山崎と松下が、本作では互いのイメージを覆す役柄で、歪な関係性の“親友”同士を演じる。
特報映像では、執拗に“親友”の人生を狂わせ続ける男・倉持（山崎）と、その“親友”の悪意の檻からどうしても逃れられない男・田島（松下）の約30年に及ぶ歪な友情の始まりが描き出される。
冒頭は洗練されたスーツをまとい、自信に満ちた笑顔で「俺たち親友だろ？」と語りかける倉持と、苦渋に満ちた表情で唇を噛み締める田島の対照的な2人のカットバックから幕を開け、「騙されてるくせに」「あいつが俺の人生をいつも狂わせる」という台詞とともに、幼少期から続く2人の歪な関係性が浮かび上がる。
ラストには「あのときあいつを殺しておけばよかった」という言葉とともに、首を絞められながらも不敵な笑みを湛える倉持の姿が映し出され、一筋縄ではいかない物語のゆくえに期待が高まる仕上がりとなっている。
さらに、「俺たち親友だろ？」「友情か」／「あのとき殺しておけばよかった」「復讐か」という対照的なコピーを配した、2種類のティザービジュアルも完成。相反する表情を浮かべる2人の姿が、本作に渦巻く歪な関係性を生々しく象徴している。
また、本作の深みを支える新キャストの出演情報と場面写真が解禁された。
幼少期の2人と出会い、その後の人生に影を落とす五目並べの男・ガンさん役を務めるのは、佐藤浩市。本作を「登場人物たちを眺める物語であると同時に、自分自身の立ち位置を問われる物語」と語り、観る者の価値観の揺らぎにこそ価値がある作品だと明かした。
また、ビジネスパートナーとなった倉持と田島の顧客・川本房江役を演じる浅田美代子は、「人の弱さや孤独、そして誰もが抱える危うさが描かれている」と、東野原作ならではの緻密な心理描写に共感を寄せる。
そして、事件の真相を追う所轄警察署のベテラン刑事・門田楓役の江口のりこは、「人の記憶や感情は決して単純ではなく、その複雑さが丁寧に描かれている」とコメントし、一筋縄ではいかない物語の魅力をアピールした。
さらに、物語の鍵を握る幼少期の2人にも注目の若手が抜てきされた。倉持の幼少期をNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』でのちに喜多川歌麿となる唐丸役を演じた渡邉斗翔が、田島の幼少期を同じく『べらぼう』で幼少期の蔦屋重三郎・柯理役を演じた高木波瑠がそれぞれ瑞々しくも危うい演技で務め、約30年に及ぶ歪んだ友情の原点を体現する。高木は現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも出演し、与一郎役を演じている。
なお、映画公開に先駆け、原作『殺人の門』新装版の上・下巻が角川文庫より発売中。また、角川映画は本年50周年を迎える。
映画『殺人の門』は、2027年2月19日より公開。
佐藤、浅田、江口のコメント全文は以下の通り。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
＜コメント全文>
■佐藤浩市（ガンさん役）
脚本を読んだ時に、これは観る人によって受け取り方が大きく変わる作品になるだろうなと思いました。
好きか嫌いか、共感できるかできないか、その揺らぎを含めてこの映画には価値があると感じています。
私が演じた人物もまた、一言では説明できない存在です。むしろ、その正体の掴めなさこそが大切だったように思います。
『殺人の門』は、登場人物たちを眺める物語であると同時に、自分自身の立ち位置を問われる物語でもあります。
ぜひそれぞれの視点で受け止めていただければと思います。
■浅田美代子（川本房江役）
金井監督とは以前ご一緒したことがあり、とても信頼している監督なので、この作品に参加できたことは光栄です。
東野圭吾さんの原作も本当に面白くて、「なぜ今まで映画化されていなかったんだろう」と思ったほどでした。
私が演じたのは、一人暮らしの寂しさを抱えながら生きる女性です。
人とのつながりを求める気持ちがあるからこそ、寂しさゆえに巻き込まれてしまう。その心情にはとても共感できました。この物語には、人の弱さや孤独、そして誰もが抱える危うさが描かれています。
ぜひ劇場で、この世界に触れていただけたら嬉しいです。
■江口のりこ（門田楓役）
私が演じたのは、田島という人物の話を聞いていく刑事です。観客の皆さんと同じような目線で彼の話を追いながら、一方で刑事として、その言葉が本心なのか嘘なのかを見極めようとする立場でもあります。
人の記憶や感情は決して単純ではなく、この物語にはその複雑さが丁寧に描かれていると思います。観ているうちに登場人物たちへの見方も少しずつ変わっていくはずです。
ぜひ劇場で見届けていただけたら嬉しいです。
【動画】山崎賢人×松下洸平が歪な関係性の“親友”に！ 映画『殺人の門』友情と殺意が濃密に絡み合う特報
東野圭吾の同名小説を映画化する本作は、本作は、友情と殺意が絡み合うミステリー。“親友”の人生を狂わせる男・倉持（山崎）と、そんな“親友”を殺したい男・田島（松下）。約30年に及ぶゆがんだ友情がたどる衝撃の結末とは―。
特報映像では、執拗に“親友”の人生を狂わせ続ける男・倉持（山崎）と、その“親友”の悪意の檻からどうしても逃れられない男・田島（松下）の約30年に及ぶ歪な友情の始まりが描き出される。
冒頭は洗練されたスーツをまとい、自信に満ちた笑顔で「俺たち親友だろ？」と語りかける倉持と、苦渋に満ちた表情で唇を噛み締める田島の対照的な2人のカットバックから幕を開け、「騙されてるくせに」「あいつが俺の人生をいつも狂わせる」という台詞とともに、幼少期から続く2人の歪な関係性が浮かび上がる。
ラストには「あのときあいつを殺しておけばよかった」という言葉とともに、首を絞められながらも不敵な笑みを湛える倉持の姿が映し出され、一筋縄ではいかない物語のゆくえに期待が高まる仕上がりとなっている。
さらに、「俺たち親友だろ？」「友情か」／「あのとき殺しておけばよかった」「復讐か」という対照的なコピーを配した、2種類のティザービジュアルも完成。相反する表情を浮かべる2人の姿が、本作に渦巻く歪な関係性を生々しく象徴している。
また、本作の深みを支える新キャストの出演情報と場面写真が解禁された。
幼少期の2人と出会い、その後の人生に影を落とす五目並べの男・ガンさん役を務めるのは、佐藤浩市。本作を「登場人物たちを眺める物語であると同時に、自分自身の立ち位置を問われる物語」と語り、観る者の価値観の揺らぎにこそ価値がある作品だと明かした。
また、ビジネスパートナーとなった倉持と田島の顧客・川本房江役を演じる浅田美代子は、「人の弱さや孤独、そして誰もが抱える危うさが描かれている」と、東野原作ならではの緻密な心理描写に共感を寄せる。
そして、事件の真相を追う所轄警察署のベテラン刑事・門田楓役の江口のりこは、「人の記憶や感情は決して単純ではなく、その複雑さが丁寧に描かれている」とコメントし、一筋縄ではいかない物語の魅力をアピールした。
さらに、物語の鍵を握る幼少期の2人にも注目の若手が抜てきされた。倉持の幼少期をNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』でのちに喜多川歌麿となる唐丸役を演じた渡邉斗翔が、田島の幼少期を同じく『べらぼう』で幼少期の蔦屋重三郎・柯理役を演じた高木波瑠がそれぞれ瑞々しくも危うい演技で務め、約30年に及ぶ歪んだ友情の原点を体現する。高木は現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも出演し、与一郎役を演じている。
なお、映画公開に先駆け、原作『殺人の門』新装版の上・下巻が角川文庫より発売中。また、角川映画は本年50周年を迎える。
映画『殺人の門』は、2027年2月19日より公開。
佐藤、浅田、江口のコメント全文は以下の通り。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
＜コメント全文>
■佐藤浩市（ガンさん役）
脚本を読んだ時に、これは観る人によって受け取り方が大きく変わる作品になるだろうなと思いました。
好きか嫌いか、共感できるかできないか、その揺らぎを含めてこの映画には価値があると感じています。
私が演じた人物もまた、一言では説明できない存在です。むしろ、その正体の掴めなさこそが大切だったように思います。
『殺人の門』は、登場人物たちを眺める物語であると同時に、自分自身の立ち位置を問われる物語でもあります。
ぜひそれぞれの視点で受け止めていただければと思います。
■浅田美代子（川本房江役）
金井監督とは以前ご一緒したことがあり、とても信頼している監督なので、この作品に参加できたことは光栄です。
東野圭吾さんの原作も本当に面白くて、「なぜ今まで映画化されていなかったんだろう」と思ったほどでした。
私が演じたのは、一人暮らしの寂しさを抱えながら生きる女性です。
人とのつながりを求める気持ちがあるからこそ、寂しさゆえに巻き込まれてしまう。その心情にはとても共感できました。この物語には、人の弱さや孤独、そして誰もが抱える危うさが描かれています。
ぜひ劇場で、この世界に触れていただけたら嬉しいです。
■江口のりこ（門田楓役）
私が演じたのは、田島という人物の話を聞いていく刑事です。観客の皆さんと同じような目線で彼の話を追いながら、一方で刑事として、その言葉が本心なのか嘘なのかを見極めようとする立場でもあります。
人の記憶や感情は決して単純ではなく、この物語にはその複雑さが丁寧に描かれていると思います。観ているうちに登場人物たちへの見方も少しずつ変わっていくはずです。
ぜひ劇場で見届けていただけたら嬉しいです。