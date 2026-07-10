亀梨和也、私生活のマイルール＆直したいこだわり明かす「1回1回キレイにしたくなっちゃう」
【モデルプレス＝2026/07/10】元KAT-TUNで俳優の亀梨和也が7月10日、日本テレビの朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。私生活におけるマイルールを明かした。
【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
今回、亀梨が番組恒例企画「わたしの小さなマイルール」に登場。自身のYouTubeチャンネルでも料理動画を配信し、腕前を披露している亀梨は、料理に関するマイルールとして「あえて味付けをしない」と明かした。
続けて「最近の自分の流行りは、フライパンとかお鍋の中で完成させない。ここからの味変ができる余白を残す」と説明。食べる直前の気分で最終的な味を決められるよう、あえて薄味のまま調理を終えるようで「分かりやすい例で言うとおかゆは、ある程度の下味をつけて、お皿に出してオリーブオイルとか、XOジャンだとか」とアレンジの方法を紹介した。また「ライブとかも控えているので、最近は1日1食が多い。だからそういうふうに楽しんでいることが多いかな」と語った。
さらに、10代の頃から力を入れている美容に関しても、化粧品の容器はすべて正面を向けて並べるマイルールがあると告白。「極論、やらなくても生活できるじゃないですか。ですけど、やると自分を上げてくれるものだし、やったらやった分だけ答えが返ってきたりするなって感じている」と持論を語った。一方「ちょっと直したいことというか」と切り出す場面も。洗面台に水が飛ぶと「1回1回キレイにしたくなっちゃうんですよね」と明かし「だから最後まで（拭くのを）我慢したいです」と自身の直したいルールについても語っていた。
亀梨の後輩で、番組の金曜パーソナリティーを務めるSnow Manの阿部亮平は「1日1食っていうのは、昔からだったので、すごいこだわりだなって思っていました」と亀梨のストイックな一面に感心した様子を見せた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆亀梨和也、私生活のマイルール
今回、亀梨が番組恒例企画「わたしの小さなマイルール」に登場。自身のYouTubeチャンネルでも料理動画を配信し、腕前を披露している亀梨は、料理に関するマイルールとして「あえて味付けをしない」と明かした。
さらに、10代の頃から力を入れている美容に関しても、化粧品の容器はすべて正面を向けて並べるマイルールがあると告白。「極論、やらなくても生活できるじゃないですか。ですけど、やると自分を上げてくれるものだし、やったらやった分だけ答えが返ってきたりするなって感じている」と持論を語った。一方「ちょっと直したいことというか」と切り出す場面も。洗面台に水が飛ぶと「1回1回キレイにしたくなっちゃうんですよね」と明かし「だから最後まで（拭くのを）我慢したいです」と自身の直したいルールについても語っていた。
亀梨の後輩で、番組の金曜パーソナリティーを務めるSnow Manの阿部亮平は「1日1食っていうのは、昔からだったので、すごいこだわりだなって思っていました」と亀梨のストイックな一面に感心した様子を見せた。（modelpress編集部）
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