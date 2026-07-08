アイドルと熱狂的ファンが同居する話題作『私セン』TVアニメ化決定 ティザービジュアル解禁
人気漫画『私をセンターにすると誓いますか？』、通称『私セン』のテレビアニメ化が決定。ティザービジュアルに加え、原作者・若月ジュンによるお祝いイラストとコメントが解禁された。
【写真】『私セン』原作者・若月ジュンによるアニメ化お祝いイラスト
原作は、若月ジュンによる累計発行部数20万部の人気漫画。2023年にX（旧Twitter）で公開された第1話が約4万リポスト、20万いいねを獲得し大反響を呼んだ。
国民的アイドルグループ「メルティーストロベリー」に所属するものの、人気は最下位で卒業寸前の夏野瑞希。そんな彼女を世界でたった1人、純粋に推し続ける熱狂的ファン・奥田幸一。絶対に交わるはずのなかった2人が、ひょんなことから一つ屋根の下で暮らすことに!?
最下位からセンターを目指す秘密の協力関係を結んだ2人の、アイドルとしての成長と果てなき努力の軌跡。推しとファンが2人3脚で挑む、前代未聞の“ジャパニーズドリーム”ストーリーが開幕する。
今回解禁されたティザービジュアルでは、アイドルとファン、そしてある事情から同じ家で暮らすことになった2人の関係性が、それぞれのシチュエーションで描かれている。
さらに、原作者・若月ジュンからテレビアニメ化を祝うコメントが到着。「初めての連載で右も左もわからず悩みながら手探りで描いていたので、アニメ化するかもと担当編集さんから聞いた時は、嬉しさもありつつ正直不安な気持ちの方が多かったです。でもそんな不安を吹き飛ばしてくださったのは頼もしいアニメ制作スタッフの皆様です。幸一やずっきーたちがどういうキャラクターなのかをしっかり考えてくださり、脚本もキャラデザもとっても素敵に仕上げてくださりました。ありがとうございます!!」と喜びを語った。
また、テレビアニメ化を記念して、7月9日よりマンガアプリ「マガポケ」にて原作漫画1巻〜2巻の無料公開が決定した。原作の最新刊となる第6巻は、7月9日に発売される。
【写真】『私セン』原作者・若月ジュンによるアニメ化お祝いイラスト
原作は、若月ジュンによる累計発行部数20万部の人気漫画。2023年にX（旧Twitter）で公開された第1話が約4万リポスト、20万いいねを獲得し大反響を呼んだ。
国民的アイドルグループ「メルティーストロベリー」に所属するものの、人気は最下位で卒業寸前の夏野瑞希。そんな彼女を世界でたった1人、純粋に推し続ける熱狂的ファン・奥田幸一。絶対に交わるはずのなかった2人が、ひょんなことから一つ屋根の下で暮らすことに!?
今回解禁されたティザービジュアルでは、アイドルとファン、そしてある事情から同じ家で暮らすことになった2人の関係性が、それぞれのシチュエーションで描かれている。
さらに、原作者・若月ジュンからテレビアニメ化を祝うコメントが到着。「初めての連載で右も左もわからず悩みながら手探りで描いていたので、アニメ化するかもと担当編集さんから聞いた時は、嬉しさもありつつ正直不安な気持ちの方が多かったです。でもそんな不安を吹き飛ばしてくださったのは頼もしいアニメ制作スタッフの皆様です。幸一やずっきーたちがどういうキャラクターなのかをしっかり考えてくださり、脚本もキャラデザもとっても素敵に仕上げてくださりました。ありがとうございます!!」と喜びを語った。
また、テレビアニメ化を記念して、7月9日よりマンガアプリ「マガポケ」にて原作漫画1巻〜2巻の無料公開が決定した。原作の最新刊となる第6巻は、7月9日に発売される。