¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢¶â»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¡Ä¼Â²È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÎëÌÚÊ¡¤¬¶Ã¤¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Î¤ä¤Ä¡ª¡×
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¤Î¥µ¥à¥¤Åç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÄ¾¯´ü¤Î¶â»ý¤Á¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤¬¡Ä¼Â²È¤¬¶â»ý¤Á¤Î¥±¥à¥ê
¡¡¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¡£ÈÖÁÈMC¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¡¢ÎëÌÚÊ¡¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤¬¥¿¥¤¤Î¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥µ¥à¥¤Åç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½é²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Ï¡ÖËÍ¡¢¶â»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¥µ¥à¥¤Åç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ëý¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊ÷´ß¤â¡Ö¶â»ý¤Á¤¹¤®¤ë¤È¹Ô¤¯¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ï¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤Ê¤«¤ÇÁ´Éô´°·ë¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èµ¬³Ê³°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÇ®ÊÛ¡£ÎëÌÚ¤Ï´¶¿´¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Î¤ä¤Ä¤À¡¢¤½¤ì¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£