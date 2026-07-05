元AKB48でタレントの大島麻衣が「デート代のおごり・おごられ論争」について言及し、波紋を広げている。

「7月2日、大島さんはニュースサイト『NewsPicks』に出演し、『デートに行ったら女は財布を出すな』と語りました。さらに『これはお兄ちゃんの教えなんですけど』と前置きし、『“デートで好きな人に時間をもらってるんだから、その時間を買わせてもらったっていうぐらいの気持ちの男じゃないとつき合っちゃダメ”って言われてきているんですよ』と説明し、『私はおごられたい派です』と明かしました」（芸能担当記者）

続けて大島は「お手洗いって食事中、2時間あったら絶対、行くじゃないですか?」と切り出し、「『ちょっとトイレ行ってくるね』とか『会社から電話来た』っていった瞬間に、戻ってきたときにはお会計が終わってるっていうのが、一流のモテ男だなと思います」と私見を述べた。

「さらにこの後も『デートとしてみなされるのは、おごられてから』『食事で払ってもらうと、男の人として認識したというスイッチが入る』と、意気揚々と持論を展開していました」（同前）

38歳となった大島の恋愛観に、Xでは

《20代の時と価値観が変わってないなら痛々しいだけなんだよね》

《女が決めることではない》

など厳しい声が噴出。前出の芸能担当記者が語る。

「大島さんが『女性は財布を出すな』『おごられてからデートとみなす』など、自身の考えを普遍的なルールのように語ったため、反発を招いたようです。近年は男女ともに割り勘やケースバイケースという考え方も広がっています」

厳しい声が相次いだ背景には、大島自身のキャラクターもありそうだ。

「AKB48卒業後は、恋愛観を包み隠さず語る“ぶっちゃけキャラ”として活動しています。2022年には、ABEMAで『女性芸能人でも、パパ活で家を買ってもらってる人が多い』と芸能界の裏事情を告白しました。

さらに元参議院議員で暴露系YouTuberの『ガーシー』こと東谷義和氏とも親交があることも判明しています。そんな交友関係も、大島さんのイメージに影響しているところがあるようです」（同前）

“おごり論争”は、今後も続きそうだ。