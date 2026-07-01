パリッと食感で箸が止まらない！農家の母直伝「きゅうりの漬物」
料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【永久保存版】農家の母から教わったわが家のきゅうりの漬物（塩もみバージョン＆レンチンバージョン）」と題した動画を公開しました。農家の母直伝の鉄板レシピを、管理栄養士ならではの視点で解説しています。
動画の前半では、定番の「塩もみバージョン」を紹介。きゅうりを5mm程度の輪切りにして塩もみし、水分をしっかり絞るのがポイントです。風味付けのしょうがは、「しょうがは皮にも栄養たっぷりなので」と説明し、丸めたアルミホイルで優しくこすって洗い、皮ごと千切りにする方法をおすすめしています。お酢を効かせた調味液と合わせ、冷蔵庫で一晩おけば完成です。
後半では、より手軽で日持ちを良くする「レンチンバージョン」を披露しました。塩もみの手間を省き、切ったきゅうりと調味料をすべてタッパーに入れて電子レンジで2分半加熱するだけという驚きの製法です。「きゅうりは60～70度に加熱すると、きゅうりの酵素が働き細胞壁をキュッと硬くします。つまりパリッと食感に！」と、加熱することで食感が良くなる独自のコツを明かしました。
ご飯のお供やおつまみに最適な一品です。シーンに合わせて2つの作り方を試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・きゅうり 2本
・しょうが 1かけ
・塩 小さじ1/2
・しょうゆ 小さじ4
・みりん風調味料 小さじ3
・酢 小さじ2
［作り方（塩もみバージョン）］
1. きゅうりを5mm程度の輪切りにする。
2. ポリ袋にきゅうりと塩小さじ1/2を入れ、よく揉み込んで5分ほど放置する。
3. しょうがは丸めたアルミホイルで軽くこすって洗い、皮ごと千切りにする。
4. きゅうりの入ったポリ袋の上からギュウギュウと水気を絞る。
5. タッパーにきゅうり、しょうが、しょうゆ、みりん風調味料、酢を入れて混ぜ合わせる。
6. ふんわりとラップをして冷蔵庫で一晩おけば完成。
［作り方（レンチンバージョン）］
1. きゅうりは5mm程度の輪切りに、しょうがは皮ごと千切りにする。
2. タッパーにきゅうり、塩、しょうが、しょうゆ、みりん風調味料、酢をすべて入れて混ぜ合わせる。
3. ふんわりラップをして、電子レンジ（600W）で2分半加熱したら完成。
動画の前半では、定番の「塩もみバージョン」を紹介。きゅうりを5mm程度の輪切りにして塩もみし、水分をしっかり絞るのがポイントです。風味付けのしょうがは、「しょうがは皮にも栄養たっぷりなので」と説明し、丸めたアルミホイルで優しくこすって洗い、皮ごと千切りにする方法をおすすめしています。お酢を効かせた調味液と合わせ、冷蔵庫で一晩おけば完成です。
後半では、より手軽で日持ちを良くする「レンチンバージョン」を披露しました。塩もみの手間を省き、切ったきゅうりと調味料をすべてタッパーに入れて電子レンジで2分半加熱するだけという驚きの製法です。「きゅうりは60～70度に加熱すると、きゅうりの酵素が働き細胞壁をキュッと硬くします。つまりパリッと食感に！」と、加熱することで食感が良くなる独自のコツを明かしました。
ご飯のお供やおつまみに最適な一品です。シーンに合わせて2つの作り方を試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・きゅうり 2本
・しょうが 1かけ
・塩 小さじ1/2
・しょうゆ 小さじ4
・みりん風調味料 小さじ3
・酢 小さじ2
［作り方（塩もみバージョン）］
1. きゅうりを5mm程度の輪切りにする。
2. ポリ袋にきゅうりと塩小さじ1/2を入れ、よく揉み込んで5分ほど放置する。
3. しょうがは丸めたアルミホイルで軽くこすって洗い、皮ごと千切りにする。
4. きゅうりの入ったポリ袋の上からギュウギュウと水気を絞る。
5. タッパーにきゅうり、しょうが、しょうゆ、みりん風調味料、酢を入れて混ぜ合わせる。
6. ふんわりとラップをして冷蔵庫で一晩おけば完成。
［作り方（レンチンバージョン）］
1. きゅうりは5mm程度の輪切りに、しょうがは皮ごと千切りにする。
2. タッパーにきゅうり、塩、しょうが、しょうゆ、みりん風調味料、酢をすべて入れて混ぜ合わせる。
3. ふんわりラップをして、電子レンジ（600W）で2分半加熱したら完成。
YouTubeの動画内容
関連記事
【レンチン5分】包まず乗せるだけ！肉汁たっぷりのスープがあふれ出す「飲めるズボラ小籠包」
豚肉の旨味と脂をナスが吸い込む！とろとろ食感がたまらない絶品「レンチン蒸し豚ナス」
【洗い物最小限】とろ～り卵がたまらない！お皿で作る絶品豚こま卵とじ
チャンネル情報
お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、 少しでも「ゆとり」が生まれますように！