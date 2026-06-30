M!LK塩崎太智、X初投稿の“三点倒立”で50万いいねの異例バズに「最高じゃん！」
【モデルプレス＝2026/06/30】M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）、曽野舜太、吉田仁人、女優の吉岡里帆が30日、都内で行われた「サマージャンボプレミアム」「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」発売記念イベントに出席。塩崎が「自分史上最高」と思った出来事を明かした。
【写真】M!LK塩崎太智、ユーモア溢れるXの初投稿が話題
この日、4人は夏らしいブルーを基調にした衣装で登場。吉岡は「みなさんと並ぶとちょっとユニット感が…」と反応し、曽野は「贅沢なユニットですね！」と笑った。「最近いちばん『自分史上最高！』と思った出来事は？」という質問に塩崎は「初めてのXでいいね50万も！！」と回答。最近公式X（旧Twitter）を開設した塩崎は「1個目の投稿、何にしようかな？と思って。普通に自撮りしてもあれだし、自宅でとりあえず三点倒立してみたんですよ」と明かし「世の中では1万いいねとかいったら“万バズ”とか言うじゃないですか。三点倒立した写真をアップしたら50万くらいいいね来てて！えぇ〜！？最高じゃん！と思って！嬉しかったです」と声を弾ませた。
曽野は「音楽賞の男性部門で最優秀賞」と答え、吉田も音楽の授賞式だと回答。吉田は「すごくみんな新鮮な顔をしていた。みんながそれぞれ本当にびっくりしているっていうところの表情が映像とかに残っているのが、メモリアルでよかったなと思います」と語った。吉岡は「みなさんそれぞれ素晴らしいエピソードで。私もいつかXをするときは三点倒立を（笑）」とコメント。塩崎は「やり方教えるので！」と笑顔で反応した。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK塩崎太智、ユーモア溢れるXの初投稿が話題
◆塩崎太智、Xのいいね50万超えに笑顔
この日、4人は夏らしいブルーを基調にした衣装で登場。吉岡は「みなさんと並ぶとちょっとユニット感が…」と反応し、曽野は「贅沢なユニットですね！」と笑った。「最近いちばん『自分史上最高！』と思った出来事は？」という質問に塩崎は「初めてのXでいいね50万も！！」と回答。最近公式X（旧Twitter）を開設した塩崎は「1個目の投稿、何にしようかな？と思って。普通に自撮りしてもあれだし、自宅でとりあえず三点倒立してみたんですよ」と明かし「世の中では1万いいねとかいったら“万バズ”とか言うじゃないですか。三点倒立した写真をアップしたら50万くらいいいね来てて！えぇ〜！？最高じゃん！と思って！嬉しかったです」と声を弾ませた。
◆曽野舜太＆吉田仁人、音楽賞の受賞に喜び
曽野は「音楽賞の男性部門で最優秀賞」と答え、吉田も音楽の授賞式だと回答。吉田は「すごくみんな新鮮な顔をしていた。みんながそれぞれ本当にびっくりしているっていうところの表情が映像とかに残っているのが、メモリアルでよかったなと思います」と語った。吉岡は「みなさんそれぞれ素晴らしいエピソードで。私もいつかXをするときは三点倒立を（笑）」とコメント。塩崎は「やり方教えるので！」と笑顔で反応した。（modelpress編集部）
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