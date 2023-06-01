冨安や谷口らをスタメンで起用した森保監督

日本代表は現地時間6月29日（日本時間30日）、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦した。

試合開始直前、これまでのグループステージと同様、森保一監督は国歌斉唱で涙を浮かべ、感極まるシーンがあった。

森保監督は決勝トーナメント進出を決めたスウェーデン戦からスタメン4人を変更。同戦でベンチスタートだったDF冨安健洋、DF谷口彰悟、MF伊東純也、MF佐野海舟を起用し、ワントップにはFW上田綺世が入った。左膝の負傷で欠場が続いていたMF久保建英も3試合ぶりにベンチ入りを果たした。

試合開始直前、イレブンがピッチに並び、国歌斉唱が始まると、オラdaihyo #サッカー日本代表 #SAMURAIBLUEンダ戦から続いて今大会4度目の涙を見せた森保監督。グループステージを1勝2分のF組2位で突破した指揮官にとって、過去1勝2分11敗のブラジルとのW杯20年ぶりの直接対決が、いよいよ始まる。（FOOTBALL ZONE編集部）