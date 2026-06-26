NEE、9月に＜OMUSUBI Special TOUR メジャーデビュー5周年(^^)v＞＆10月に＜13th TOUR「EXOTIC METTYA OTENBA」＞開催決定
NEEが、9月に東阪で＜OMUSUBI Special TOUR メジャーデビュー5周年(^^)v＞と、全国ツアーとなる＜13th TOUR「EXOTIC METTYA OTENBA」＞の開催を発表した。なお本発表に伴い、新アーティスト写真も解禁された。
本日NEEは、東京・Zepp Divercityにて＜11th TOUR「よろしく爆裂お願いしますTOUR」＞のツアーファイナルを迎えた。本ツアーは、NEEにとって初となる対バンツアーとなり、愛知・名古屋はマキシマム ザ ホルモン、大阪はフレデリック、東京は須田景凪と東名阪を盛り上げた。今回の発表は、本日行われた東京公演のMCでアナウンスされた。
＜OMUSUBI Special TOUR メジャーデビュー5周年(^^)v＞は、メジャーデビュー5周年を記念して行われるライブ。NEEとして初めてライブを行ったライブハウス「新宿HEAD POWER」からスタートする。
一方、＜13th TOUR「EXOTIC METTYA OTENBA」＞は名古屋、大阪、福岡、仙台、札幌、東京を回る全国ツアーとなる。チケット詳細はオフィシャルサイトをご確認いただきたい。
◾️＜OMUSUBI Special TOUR メジャーデビュー5周年(^^)v＞
2026年
9/01（火）東京 新宿HEAD POWER OPEN18:30 / START19:00
9/02（水）東京 新宿HEAD POWER OPEN18:30 / START19:00
9/21（月）大阪 梅田Shangri-La OPEN16:30 / START17:00
9/22（火）大阪 梅田Shangri-La OPEN16:30 / START17:00
チケット詳細：https://neeofficial.jp/
◾️＜13th TOUR「EXOTIC METTYA OTENBA」＞
2026年
10/24（土）名古屋 THE BOTTOM LINE OPEN16:00 / START17:00
11/01（日）大阪 BIGCAT OPEN16:00 / START17:00
11/03（火・祝）福岡 BEAT STATION OPEN16:30 / START17:00
11/14（土）仙台 仙台darwin OPEN16:30 / START17:00
11/22（日）札幌 札幌PENNY LANE 24 OPEN16:15 / START17:00
12/04（金）東京 Spotify O-EAST OPEN18:00 / START19:00
チケット詳細：https://neeofficial.jp/
◾️「正気の沙汰」
2026年4月1日（水）リリース
配信：https://NEE.lnk.to/shokinosata
※TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』OPテーマ
◾️TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』
放送時期：2026年4月2日(木) 25:00〜25:15
放送局：TOKYO MX
▼原作
『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』錬金王・かわく・壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア（「LINEマンガ」連載）
『魔物喰らいの冒険者』錬金王・かわく（アース・スターノベル刊）
▼スタッフ
原作：錬金王
『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』（「LINEマンガ」連載）
『魔物喰らいの冒険者』（アース・スターノベル刊）
キャラクター原案：かわく
監督：さとうひかる
webtoon制作：壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア
音響監督：今泉雄一
音楽：onoken
音響効果：野崎博樹・小林亜依里
制作統括：高橋和也
アニメーション制作：Imagica Infos / Imageworks Studio
制作協力：nanogram inc.
制作：「魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜」製作委員会
公式サイト：https://animationid.com/mamonogurai
公式X：https://twitter.com/AnimationID_PJ
公式YouTube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@animationidpr
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