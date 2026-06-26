◾️TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』

放送時期：2026年4月2日(木) 25:00〜25:15

放送局：TOKYO MX

▼原作

『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』錬金王・かわく・壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』錬金王・かわく（アース・スターノベル刊）

▼スタッフ

原作：錬金王

『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』（アース・スターノベル刊）

キャラクター原案：かわく

監督：さとうひかる

webtoon制作：壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア

音響監督：今泉雄一

音楽：onoken

音響効果：野崎博樹・小林亜依里

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos / Imageworks Studio

制作協力：nanogram inc.

制作：「魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜」製作委員会

公式サイト：https://animationid.com/mamonogurai

公式X：https://twitter.com/AnimationID_PJ

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@animationidpr