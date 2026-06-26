YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「商社マンにインタビュー」と題した動画を公開した。アパレル系の繊維商社で働く28歳の男性にインタビューを行い、給与事情や仕事の裏側、プライベートについて赤裸々に語る様子が収められている。



動画は、街中で声をかけられた男性が自身の職業を明かすところからスタート。繊維商社で生地を売る仕事をしているという男性だが、現在着用しているユナイテッドアローズ＆サンズの涼しげなセットアップについては、自社の生地ではないと告白し、気まずそうに苦笑いを浮かべた。



気になる給与については、「同世代では割ともらっている方」だと明かした。お金の使い道を聞かれると、愛車であるランドクルーザーの維持費や、頻繁に行われる激しい飲み会に消えていくと語った。



仕事のスタイルについては、名古屋を拠点に毎週のように東京へ出張し、たまに海外にも行くという。入社当初はその華やかな出張生活が楽しそうだと感じていたものの、今では「早く新幹線に乗って帰りたい」と思うようになったと、リアルな本音を漏らした。また、毎月のノルマに対しても「先月は良くなかったので挽回したい」と意気込みつつ、「上司に好かれる自信はある」と、したたかな一面も覗かせた。



プライベートに関する質問では、将来の夢として「ずっと健康でいられること」を挙げ、日頃からトレーニングに励んでいることを明かした。特に自信があるという太い腕を披露し、インタビュアーを驚かせる場面も。恋愛事情については、彼女がいることを明かし、「彼女にはモテている」と照れくさそうに語った。



動画の最後では、アパレル業界を目指す若手に向けて「やる気があればあるほど稼げる仕事なので、すごくおすすめ」とエールを送った。商社マンとしてのタフな働き方と、時折見せる親しみやすい素顔が印象的なインタビューとなっている。



リンクをコピーする