【8bitゲーム ドラえもん ＆完全攻略ブック 40周年メモリアルBOX】 6月25日 発売 価格：6,980円

小学館は、ボックスセット「8bitゲーム ドラえもん＆完全攻略ブック 40周年メモリアルBOX」を6月25日に発売する。価格は6,980円。

1986年にハドソンから発売されたファミリーコンピュータ用ゲーム「ドラえもん」がNintendo Switch用ダウンロードソフトとして初移植される。本商品は、発売40周年を記念したボックスセット。初版限定で生産される。

ファミリーコンピュータ用「ドラえもん」は、映画「ドラえもん のび太の海底鬼岩城」や「ドラえもん のび太の宇宙開拓史」、「ドラえもん のび太の大魔境」を舞台としたアクションゲーム。本商品には、ニンテンドーeショップで使用できる移植版ダウンロードコード「コンソールアーカイブス ドラえもん for Nintendo Switch」のほか、カセット型ケース、カセットの外箱、取扱説明書、攻略本「ドラえもん完全攻略法」復刻増補版が同梱されている。

カセット型ケースやカセットの外箱、取扱説明書、攻略本はすべて当時のデザインを極力再現。まだ「ドラえもん」を遊んだことのないユーザーやレトロゲームファン必見のアイテムとなっている。

※付属のダウンロードコードは日本国内でのみ使用可能。6月25日0時から使用可能

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