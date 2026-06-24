『ポケポケ』新パック「ミラクルデイズ」30日登場 収録カード発表でピカチュウやポッチャマなど絵柄公開
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「ミラクルデイズ」が30日に登場することが発表された。あわせて収録カードの一部が公開となった。
【画像】絵柄違いのポッチャマ＆ニンフィアなど！ポケポケ新パックの収録カード
「ミラクルデイズ」は、パッケージに描かれたピカチュウやポッチャマ、カビゴンなど、ポケモンのさまざまな「かわいい魅力」をテーマにしたカードが多数登場。カラフルでポップに表現された特別なイラストをはじめ、多種多様な“かわいい”カードを楽しめる。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■収録カードの一部
ピカチュウ [★]
ポッチャマ [★]
ニンフィア [★]
カビゴン [◆◆◆]
ヒスイ ドレディア [◆◆]
ヨクバリス [◆◆]
ポケモンたちの「かわいい魅力」が詰め込まれたイラストのカードを多数収録。
イワンコ [◆]
パピモッチ [◆]
こいぬ大好きガール [◆◆]
ワザ「こいぬまみれ」に関連したカードも登場。
【画像】絵柄違いのポッチャマ＆ニンフィアなど！ポケポケ新パックの収録カード
「ミラクルデイズ」は、パッケージに描かれたピカチュウやポッチャマ、カビゴンなど、ポケモンのさまざまな「かわいい魅力」をテーマにしたカードが多数登場。カラフルでポップに表現された特別なイラストをはじめ、多種多様な“かわいい”カードを楽しめる。
■収録カードの一部
ピカチュウ [★]
ポッチャマ [★]
ニンフィア [★]
カビゴン [◆◆◆]
ヒスイ ドレディア [◆◆]
ヨクバリス [◆◆]
ポケモンたちの「かわいい魅力」が詰め込まれたイラストのカードを多数収録。
イワンコ [◆]
パピモッチ [◆]
こいぬ大好きガール [◆◆]
ワザ「こいぬまみれ」に関連したカードも登場。