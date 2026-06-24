ココヨワチャンネルが「【品性の低下】耳を疑う、ひどい言葉を使う人が増えた理由7つと身の守り方／トゲのある言い方されていませんか？」を公開した。カウンセラーで作家のRyota氏が、SNSや実生活において攻撃的な言葉を使う人が増えている現状について、その背景にある7つの理由と自衛策を解説している。



動画内でRyota氏は、ひどい言葉を使う人が増えた要因として、インターネットやスマートフォンの普及による社会的な変化を指摘する。「対面以外でのコミュニケーション増加」により、相手の表情が見えないテキスト中心のやり取りが増え、心理的抑制が働きにくくなっていると語る。また、「国語力の低下」によって相手の感情を読み取る力が育たず、悪気なく人を傷つける発言をしてしまうケースもあると言及した。



さらに、ネット社会特有の背景として「過激なコンテンツの見すぎ」や、本来は特定のコミュニティ内で使われていた「ネットスラングの一般化」を挙げる。これにより、日常的に攻撃的な言葉に触れる機会が増え、無自覚に他者を傷つける言葉を使用する人が増えていると分析した。その他にも、「注意してくれる人が身近にいない」ことや、SNSを私的な場と勘違いする「『公』がわからない人が増えた」ことも要因として挙げている。



特に注目すべきは、「前頭前野の疲れ」による影響だ。Ryota氏は、現代人がスマホの強い光や多すぎる情報によって日常的に脳を疲労させており、感情や衝動を抑える前頭前野の働きが鈍くなっていると指摘。「疲れているとひどい言葉遣いが出てくる可能性がある」と語り、夜間や疲労時のSNS利用には注意が必要だと警鐘を鳴らした。



これらの現状を踏まえ、Ryota氏はひどい言葉から身を守るための対処法を提示。攻撃的な言葉を使う人に対しては、まともに応対したり返信したりせず、「とにかく距離を取っていくこと」が重要だと語る。インターネット上ではフィルターやミュート機能を活用し、物理的・心理的に距離を置くことが最善の自衛策であると結論付けた。



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