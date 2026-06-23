「さすがに売られすぎな気がしてきた」冴えないトヨタ株への評価はおかしい!?これが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

田端氏が自身のYouTubeチャンネルで「トヨタ売られすぎ!?今が買い時か??」を公開した。動画では、現在のトヨタ自動車の株価動向について、具体的な指標を交えながら買い時である可能性を示唆している。



「トヨタ冴えないけど」と切り出した田端氏だが、「さすがに売られすぎな気がしてきた」と現在の株価に対する率直な見解を吐露。「トヨタ買おうかなと思ってる」と述べ、自身の投資行動として実際の購入を検討している様子を見せた。



その判断の根拠として具体的な投資指標を提示。「だってPER予想で11倍？直近で9.4倍」と語り、現在の株価収益率が相対的に割安な水準にあると言及した。



さらに「配当利回りで3.5%とかあるぜ」と続け、配当の観点からも魅力的な水準であることを指摘。PERの低さと配当利回りの高さを理由に、トヨタ株への投資に強い関心をのぞかせる形で動画を締めくくった。