メキシコが決勝トーナメント進出

サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2節が行われ、メキシコが1-0で韓国を下して決勝トーナメント進出を決めた。この試合で、韓国選手が取った行動が海外でも波紋を広げている。

後半28分、韓国ヤン・ヒョンジュンがメキシコのヘスス・ガジャルドと激しくボールを奪い合い、両者転倒。ガジャルドはすぐ立ち上がったが、ヤン・ヒョンジュンは胸のあたりを押さえてのたうち回った。

倒れたままのヤン・ヒョンジュンにガジャルドが近づき、立ち上がらせようと手を伸ばした。善意からの行動で、ヤン・ヒョンジュンは差し出された手を掴もうとしたものの、ガジャルドの顔を見ると払いのけ、これを拒否するかのように自力で立ち上がった。

メキシコのアギーレ監督も、「早く立て！」のリアクションをしていたこのシーン。海外でも波紋が広がり、Xでは様々な声が上がっている。

「めちゃくちゃ失礼だな」

「これは奇妙だな」

「どんな振る舞いなのよ」

「この態度は勝っている時しか通用しないよ」

「スポーツマンシップのない振る舞いだ」

「友情は終わった」

「何なんだこれは」

連勝のメキシコは24日（同25日）にチェコと対戦。1勝1敗の韓国は同日、南アフリカと戦う。



（THE ANSWER編集部）