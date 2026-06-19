アンジャッシュ児嶋、先週の生放送“不適切発言”を謝罪「本当に申し訳ありませんでした（笑）」「奥さんに怒られました」
お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉（53）が19日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。先週の“不適切発言”を謝罪した。
【写真あり】深々と一礼…不適切な言動を謝罪する田原俊彦
児嶋は、先週の同番組で、女子校文化について「好きな先輩の〇〇をもらう」というクイズに、「当てちゃっていい？」「陰毛でしょ？」と回答。予想外の発言にスタジオは静まり返り、共演者も「え？」「どういうこと？」と困惑。児嶋は「流行ったじゃん。生徒手帳に入れると運気が上がるって。あったんだよ！」と続け、女性陣の引きつった笑いが起こった。これにはMCのハライチ・澤部佑も「今日でテレビやめようとしてるの？」と困惑したが、児嶋は必死で手を横に振り「下ネタじゃないから！本当にあったんだって！」と弁明し、そのままCMに移った。
そしてCM明け、澤部と小室瑛莉子アナが並ぶと、澤部が「先ほど不適切な発言があったことをお詫びして、訂正申し上げます」と謝罪。小室アナも「申し訳ございませんでした」と頭を下げた。児嶋も「お昼じゃなかった、でもウソじゃないんだ。でも言う必要はなかった。何年芸人やってんだ！」と反省していた。
この日のオープニングトークでは、この放送に言及。お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が「こじこじはどこの毛の話をするの？」とぶっこむと、児嶋は「やめなさい」とツッコみ、スタジオは大爆笑。「本当に申し訳ありませんでした（笑）」と笑いながら頭を下げた。
澤部は「TVerとか、放送で見るとそんなにあれなんですけど、ネットニュースで字だけで見るとめちゃくちゃヤバいことしてる」と指摘すると、児嶋も共感。児嶋は「（放送を）見返したの。謝罪のねノリって言っちゃうと…なんだけど、澤部と小室さんがやってくれたじゃん。澤部はまぁいいんだけど、小室さんの顔が…」と小室アナの顔を再現。小室アナも「やりすぎちゃったかな」と言い、澤部は「演技うまいから」とフォローし、「知らない方は調べてみてください」と呼びかけた。
続けて、児嶋は「奥さんに怒られました。すみません」と話し、オープニングトークを締めた。
【写真あり】深々と一礼…不適切な言動を謝罪する田原俊彦
児嶋は、先週の同番組で、女子校文化について「好きな先輩の〇〇をもらう」というクイズに、「当てちゃっていい？」「陰毛でしょ？」と回答。予想外の発言にスタジオは静まり返り、共演者も「え？」「どういうこと？」と困惑。児嶋は「流行ったじゃん。生徒手帳に入れると運気が上がるって。あったんだよ！」と続け、女性陣の引きつった笑いが起こった。これにはMCのハライチ・澤部佑も「今日でテレビやめようとしてるの？」と困惑したが、児嶋は必死で手を横に振り「下ネタじゃないから！本当にあったんだって！」と弁明し、そのままCMに移った。
この日のオープニングトークでは、この放送に言及。お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が「こじこじはどこの毛の話をするの？」とぶっこむと、児嶋は「やめなさい」とツッコみ、スタジオは大爆笑。「本当に申し訳ありませんでした（笑）」と笑いながら頭を下げた。
澤部は「TVerとか、放送で見るとそんなにあれなんですけど、ネットニュースで字だけで見るとめちゃくちゃヤバいことしてる」と指摘すると、児嶋も共感。児嶋は「（放送を）見返したの。謝罪のねノリって言っちゃうと…なんだけど、澤部と小室さんがやってくれたじゃん。澤部はまぁいいんだけど、小室さんの顔が…」と小室アナの顔を再現。小室アナも「やりすぎちゃったかな」と言い、澤部は「演技うまいから」とフォローし、「知らない方は調べてみてください」と呼びかけた。
続けて、児嶋は「奥さんに怒られました。すみません」と話し、オープニングトークを締めた。