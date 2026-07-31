《2026年上半期 食べ歩きダイジェスト！》7月23日、アンジャッシュの渡部建（53）が自身の公式Instagramを更新し、‘26年上半期に訪れた飲食店をまとめた動画を公開した。“芸能界のグルメ王”として、通常営業に戻っている渡部だが、つい先日まであるトラブルに巻き込まれていた――。「8月22日に開催される渡部さんのトークライブ『渡部59秒』の告知のために、同ライブのプロデューサーが、鬼越トマホークのYouTubeチャンネルに