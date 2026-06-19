１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比１１５１円２４銭高の７万１０５３円４９銭となり、初めて７万円を超えた。

４月２７日の６万円到達から２か月足らずで再び大台を突破した。ＡＩ（人工知能）市場拡大への期待を背景とした株価上昇が続いている。

都内の野村証券では１８日の取引を終え、ディーラーから拍手が起こった。日経平均は今週、中東情勢の緊張緩和への期待から、連日最高値を更新。この日は米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したと伝わり、幅広い銘柄が買われた。

株価の上昇は加速している。日経平均は２０２４年３月に４万円を突破し、約１年７か月後の昨年１０月に５万円を超えた。今年２月末の米国とイスラエルによるイラン攻撃後は原油高が重荷となったが、２週間の停戦合意を機に上昇し、４月２７日に終値が初めて６万円を超えた。

株高をけん引するのは、ＡＩ・半導体関連だ。４月２７日から６月１８日までの日経平均の上昇分（１万５１６円）のうち、５割超が半導体製造装置の東京エレクトロン、半導体メモリー大手キオクシアホールディングス（ＨＤ）、ＡＩ・半導体関連企業に投資するソフトバンクグループの３銘柄だった。

世界でも、指数への半導体関連の寄与度の大きさが株価上昇につながっている。日経平均は昨年末比の上昇率が４割を超え、韓国総合株価指数は２倍超になり、台湾・加権指数も６割上げた。米ダウ平均株価（３０種）の７％や欧州ユーロ・ストックス５０の９％との差は歴然だ。

ただ、急上昇に置いていかれる個人もいる。松井証券ではキオクシアＨＤ株の５月の売買代金が昨年１２月比で５倍近くに増えたが、取引参加者は約１割減った。２か月前であれば３００万円台で購入できたキオクシアＨＤ株は、現在は９００万円以上必要になる。同証券の窪田朋一郎氏は「急上昇で買えなくなる投資家もいて、顧客内でも二極化が生じている」と話す。

みずほ証券系の資産運用助言会社ＭｉＲａＩウェルス・パートナーズの進藤正毅社長は「個別株でＡＩ相場に乗れている個人は５、６人に１人だろう」と話し、株高の恩恵が一部に限られているとの見方を示す。