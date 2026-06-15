「代償を払わされた」名将の采配で変わった展開！　日本に2度のリードを追いつかれた“精鋭軍団”に蘭局が糾弾「遅れを取るべきではなかった」【W杯】

CKから小川のヘディングシュートで追いついた日本(C)Getty Images

現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、日本代表はオランダ代表と対戦。緊張感のある駆け引きが続く中で、互いに点を奪い合って2-2のドロー決着となった。

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オランダに69％のボール支配率を許し、押し込まれる時間が続いた前半をスコアレスで折り返した日本。後半も相手の両サイドを利した揺さぶりに対して我慢強く対応していたが、51分に均衡を破られる。セットプレーの流れからセカンドボールを拾われ、左サイドからのアーリークロスを最後は大黒柱のフィルジル・ファンダイクがヘディングでねじ込んだ。

課題であったセットプレーの対応で1点を失い、後半の出鼻を挫かれた日本。だが、すぐさま反撃に転じ、早々と同点に追いつく。57分に敵バイタルエリアでボールを受けた中村敬斗がカットインから右足一閃。鋭いシュートをゴール左下隅に決めた。

流れの中から1点をもぎ取った日本だったが、立ちはだかるのは、聞きしに勝る精鋭軍団。やはり一筋縄ではいかなかった。64分には、ライアン・フラーフェンベルフがマーク2枚を引きはがし、ペナルティエリア手前でスペースを創出。そこに侵入した右ウイングのクライセンシオ・サマービルがカットインでマークについた中村をかわし、左足で狙いすましたシュートを決めた。