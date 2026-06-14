オランダ人記者に直撃！日本戦のスタメンはどうなる？ バルサ、リバプール、マンC、インテル…世界的タレントがずらり【現地発】
現地６月14日、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。
強豪オランダは、どんなメンバーで日本戦に挑んでくるのか。会場となるダラス・スタジアムで行なわれた前日会見を取材していたオランダ人記者に訊いた。
こちらの予想通りで、サプライズはないようだ。６月８日のウズベキスタン戦で負傷した守護神のバルト・フェルブルッヘンについても、「大丈夫。問題ない」と話していた。
オランダ人記者が予想した先発メンバーは以下の通り。
GK
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン）
DF
デンゼル・ドゥムフリース（インテル）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）
フィルジル・ファン・ダイク（ブライトン）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）
MF
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）
ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）
ティジャニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）
FW
クリセンシオ・サマービル（ウェストハム）
ドニエル・マレン（ローマ）
コディ・ガクポ（リバプール）
バルサ、リバプール、シティ、インテルなどビッグクラブに所属する世界的タレントがずらりと揃うが、日本も負けていない。田中碧は「引け目を感じる必要はない」と強調していた。その通りだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
強豪オランダは、どんなメンバーで日本戦に挑んでくるのか。会場となるダラス・スタジアムで行なわれた前日会見を取材していたオランダ人記者に訊いた。
こちらの予想通りで、サプライズはないようだ。６月８日のウズベキスタン戦で負傷した守護神のバルト・フェルブルッヘンについても、「大丈夫。問題ない」と話していた。
オランダ人記者が予想した先発メンバーは以下の通り。
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン）
DF
デンゼル・ドゥムフリース（インテル）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）
フィルジル・ファン・ダイク（ブライトン）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）
MF
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）
ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）
ティジャニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）
FW
クリセンシオ・サマービル（ウェストハム）
ドニエル・マレン（ローマ）
コディ・ガクポ（リバプール）
バルサ、リバプール、シティ、インテルなどビッグクラブに所属する世界的タレントがずらりと揃うが、日本も負けていない。田中碧は「引け目を感じる必要はない」と強調していた。その通りだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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