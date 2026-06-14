6月13日、俳優の黒沢年雄が自身の公式Amebaブログ『クロちゃん』を更新。6月9日に肺炎のため亡くなった女優・タレントの中村玉緒さんへの追悼の思いをつづるなかで、俳優・松平健の献身的な支えについて明かし、注目を集めている。

黒沢は『松平健さんの素晴らしさ』と題した記事を投稿。ブログ内で特筆したのが、松平の存在だった。

「中村さんは近年、介護施設で生活していたと報じられています。黒沢さんはブログのなかで、松平さんが中村さんを《最後まで全ての面において援助した》と明かしました。具体的な内容までは触れられていませんが、“全てにおいて”という表現からは、経済面を含めた幅広い支援をしていた可能性も感じられます」（芸能ジャーナリスト）

松平と中村さん一家の縁は長い。松平は1970年代、ドラマ版『座頭市物語』（フジテレビ系）の撮影現場で故・勝新太郎さんの付き人を務めていたことで知られている。その後松平は、勝さんから役者としてのチャンスを与えられ、本格的に俳優の道を歩み始めた。

「松平さんにとって勝さんは、自身を見出してくれた恩人ともいえる存在です。『座頭市物語』に出演した3年後には時代劇『暴れん坊将軍』（テレビ朝日系）で一躍大スターになりましたからね。もし黒沢さんの証言通り、長年にわたって中村さんを支えていたのであれば、師匠への恩義を忘れない義理堅い人柄がうかがえますね」（同前）

Xでは、

《人柄。ほんま、人としても素敵》

《さすが殿。。。。》

といった称賛する声が相次いだ。

中村さんは1962年に勝さんと結婚。同年に長女・眞粧美さん、1964年には長男・鴈龍さんを出産した。しかし、その後は1997年の夫との死別に加え、2019年には息子・鴈龍さんも55歳で急性心不全のため亡くなっている。

「長年連れ添った夫と息子を失い、自身も高齢となった中村さんにとって、周囲の支えはかけがえのないものだったはずです。長女・眞粧美さんは中村さんの個人事務所の社長を務めていましたが、2020年に健康上の理由で退任しています。また、それと同時に不仲説も相次ぎ、中村さんも家族のことでは人知れず苦労を抱えていたようです。そのなかで松平さんの存在が精神的な支柱になっていたのかもしれません」（同前）

実際、松平も6月12日に発表した追悼コメントでは、《年に一度は私の家族も交えて食事会を設けてくださいました》と振り返ったうえで、《本当に長い間お世話になり、ありがとうございました》と感謝の言葉を寄せた。

時代劇のなかだけでなく現実の世界でも人情に厚い“将軍様”だったようだ。