世帯年収1200万円「妻はスピリチュアル趣味に数十万」　50代夫婦のリアル、150坪のマイホームとペット3匹の暮らし

地方で暮らす人の「世帯年収1000万円以上」の世界は、どのようなものだろうか。

投稿を寄せた長野県の50代男性（製造業管理職／世帯年収1200万円）は、妻とともにそれぞれ年収600万円を稼ぐ共働き夫婦だ。子どもはおらず、柴犬1匹と猫2匹と一緒に暮らしている。（文：篠原みつき）

「全てペット保険加入、フードの定期コース加入」

彼らの住まいは「自己所有一戸建て（築6年）ローン有、土地は150坪」という広大な環境だ。その一方で、車の所有は「軽自動車1台、小型普通乗用車１台」と堅実で、食費も月に「4〜5万ほど」に収まっている。

日常の生活費をコンパクトに抑える一方で、趣味への出費は大胆だ。男性自身は「映画鑑賞、DIY（道具も一通り揃える）、模型作り、バイクなど」と多趣味。そして妻は

「自己啓発的なスピリチュアルな趣味に数十万もかけている」

と、こちらも自由なスタイルで男性が特に困っている様子はない。ペットにかける費用も手厚い。3匹の犬猫に対し

「全てペット保険加入、フードの定期コース加入」

「犬猫に関するおもちゃやフード、おやつなどに毎月数万はかけている」

と明かしている。

それぞれが自由に趣味にお金をかけながらも、日々の生活は穏やかだ。男性は「週末は私の手料理で、二人で晩酌をするのが楽しみ」と語っている。

地方での共働き、広い持ち家、そしてペットや趣味にコストを割く暮らし。経済的なゆとりを自分たちの好きな対象へストレートに注ぎ込む、世帯年収1200万円のひとつのリアルな消費スタイルと言えそうだ。

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