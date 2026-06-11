11日未明、神奈川県相模原市の河川敷で、前日の夜から行方不明になっていた17歳の女子高校生の遺体が見つかった事件で、警察が知人の19歳の少年を殺人の疑いで逮捕したことがわかりました。

捜査関係者によりますと、11日午前2時すぎ、神奈川県相模原市南区の相模川近くにある橋の下で、17歳の女子高校生の遺体が見つかりました。

この女子高校生は隣接する座間市に住んでいて、10日夜、女子高校生の親族から「自宅に帰ってこない」という内容の110番通報があり、警察が行方を捜していたということです。

女子高校生は10日夕方、「知人と会いに行く」と言って外出し、その後、行方が分からなくなっていました。

遺体に目立った外傷はなかったということですが、現場の状況などから女子高校生が殺害された可能性があるとみて詳しい経緯を調べていました。

女子高校生が行方不明になった前後に会っていたとみられる知人の19歳の少年から事情を聞いていましたが、先ほど、神奈川県相模原市に住む少年を殺人の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材でわかりました。