巨人、日本ハムなどで活躍したオイシックス新潟アルビレックスＢＣの陽岱鋼外野手（３９）が今季限りで現役を引退することが、球団への取材でわかった。８月１日に新潟市内で引退記者会見を行う予定。台湾出身で、福岡第一高から２００６年に高校生ドラフト１巡目で日本ハムに入団。１３年に盗塁王を獲得し、計４度のゴールデン・グラブ賞も受賞した。１６年オフにフリーエージェントで巨人へ移籍し、５年間プレー。２４年から