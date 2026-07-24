冷凍食品大手の「ニチレイ」は、サイバー攻撃によって今月13日に発生したシステム障害について、きょう（24日）、冷凍食品の出荷業務などがすべて復旧したと発表しました。これまで取引先などに対して行ってきた受注・発注の制限を、すべての拠点で解除したということです。ニチレイでは今月13日、サイバー攻撃によるシステム障害が発生し、▼チキンなどの配送を委託していたケンタッキーの一部店舗で営業時間が短くなったり、▼イ