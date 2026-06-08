関東地方などに津波注意報　各地の津波到達予想時刻まとめ　最大高さ1メートル予想　フィリピン付近の地震受け

気象庁によると、8日午前8時38分にフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生し、この地震の影響で、関東地方などに津波注意報が出ました。

関東地方、伊豆・小笠原諸島、東海地方、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部などに津波注意報が出ました。ただちに海岸や川岸から離れてください。

予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。

津波注意報が出ている

宮古島・八重山地方は、今後予想される

最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午前11時00分です。

奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方は、

今後予想される最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午前11時30分です。

小笠原諸島、種子島・屋久島地方は、今後予想される

最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午後0時00分です。

三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部は、

今後予想される最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午後0時30分です。

千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海は、

今後予想される最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午後1時00分です。

各地の津波到達予想時刻は以下の通り

茨城県 13時30分

千葉県九十九里・外房 13時00分

千葉県内房 13時30分

伊豆諸島 13時00分

小笠原諸島 12時00分

相模湾・三浦半島 13時30分

静岡県 13時00分

愛知県外海 13時00分

三重県南部 12時30分

和歌山県 12時30分

高知県 12時30分

宮崎県 12時30分

鹿児島県東部 12時30分

種子島・屋久島地方 12時00分

奄美群島・トカラ列島 11時30分

沖縄本島地方 11時30分

大東島地方 11時30分

宮古島・八重山地方 11時00分

津波到達予想時刻（地点単位）

大洗 14時00分

鹿島港 13時30分

銚子 13時30分

勝浦市興津 13時30分

館山 13時30分

伊豆大島 13時30分

三宅島坪田 13時00分

八丈島 13時00分

神津島 13時00分

三宅島阿古 13時00分

八丈島神湊 13時00分

父島 12時30分

小田原 13時30分

三浦三崎港 13時30分

油壺 13時30分

沼津 13時00分

清水 13時00分

御前崎 13時00分

舞阪 13時00分

南伊豆町手石港 13時00分

下田港 13時00分

伊東 13時30分

西伊豆田子 13時00分

焼津 13時00分

田原 13時00分

鳥羽 13時00分

尾鷲 13時00分

三重熊野 13時00分

那智勝浦 12時30分

串本 13時00分

和歌山 13時00分

御坊 13時00分

白浜 13時00分

室戸岬 12時30分

高知 13時00分

土佐清水 12時30分

須崎港 13時00分

中土佐町久礼港 13時00分

日向 12時30分

日南 12時30分

宮崎港 12時30分

南大隅 12時30分

志布志港 12時30分

西之表港 12時30分

種子島熊野 12時00分

中之島港 12時00分

奄美小湊 12時00分

奄美名瀬 12時00分

那覇 11時30分

久米島 11時30分

沖縄中城湾 11時30分

南城 11時30分

南大東島 11時30分

西表島 11時30分

与那国島 11時30分

石垣島 11時00分

宮古島 11時00分