「ヤクルト１−７日本ハム」（７日、神宮球場）

涼しい顔で九回を投げ切った。貫禄の１失点完投で５勝目を挙げ、交流戦自身６連勝。先発ローテの軸としての役割を果たした日本ハム・北山は「今日は何とか投げ切るという気持ちでいた」と胸を張った。

直球、変化球ともに申し分のないキレと精度。先頭の出塁を許した初回と五回は遊ゴロ併殺で要所を締めた。三者凡退が６イニング。前日まで延長２試合を含めて３連投の柳川と田中がベンチから外れた状況で「もう、北山くんが一人で投げてもらわなアカンやろ」と話していた新庄監督の指令にしっかり応えた。

神宮のヤクルト戦では、新人で守護神を務めた２０２２年に２試合連続サヨナラ被弾。新庄監督に送り出された３連投目に、リードを守って雪辱した。失意の自身を支えてくれた首脳陣や同僚、ファンのありがたみを実感し「プロ野球をやる上での感謝というか、基盤をつくらせてもらった」という試合。「一番うれしかったウイニングボール」は、今も自室に飾ってある。

それ以来となる因縁の地で快投。北山は「４年前のいろんな出来事があって、成長した姿を見せたい気持ちがあった。すごくうれしかった。（ウイニングボールは）４年前のボールの横に置きます」と感慨をにじませた。チームは今季３度目の４連勝で、指揮官も「今日は選手に聞いて、でかでかと記事にしてあげてちょうだい」とコメント。６月反攻のムードがたっぷりと漂ってきた。