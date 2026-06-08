「やばすぎる」「衝撃的」３部→１部名門へ！日曜夜、ドイツから飛び込んできた“一報”にネット驚愕「世紀の掘り出し物」「トップクラスになれる」
ドイツの大手メディア『SKY SPORTS』は現地６月７日、ブンデスリーガ１部に昇格した名門シャルケが、２部から３部へ降格したデュッセルドルフから田中聡を獲得すると伝えた。
すでに完全合意に達しており、メディカルチェックとサインは近日中に行われる予定で、移籍金はわずか100万ユーロ（約１億8000万円）だという。
昨年７月のE-１選手権で日本代表デビューを飾った23歳のMFは、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに移籍。奮闘をみせたが、チームはわずか得失点差１の差で２部17位に終わり、３部へ降格していた。
日曜日の夜、このニュースが日本に届くと、インターネット上では次のような声が上がった。
「普通に３部に降格してたのに１部個人昇格移籍はやばすぎる」
「めっちゃ良い補強だと思う」
「これは楽しみすぎる！田中聡ならブンデスの舞台でも十分通用すると思うし、シャルケでの活躍に期待しかない」
「昨シーズンすでに２部リーグで傑出した活躍を見せていた23歳の選手が、わずか２億円で獲得されたというのは、まさに世紀の掘り出し物と言えるだろう」
「３部ではもったいない選手ですね！シャルケは、熱いです」
「でもトップクラスになれる実力は大いにある選手」
「市場のビッグムーブだ！」
「田中聡は、佐野海舟になれます」
「独３部→独３部への衝撃的な個人昇格」
「おお！これは、面白いことになるぞ！」
かつて内田篤人や吉田麻也が活躍したクラブで、再びサムライ戦士が歴史を作れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
すでに完全合意に達しており、メディカルチェックとサインは近日中に行われる予定で、移籍金はわずか100万ユーロ（約１億8000万円）だという。
昨年７月のE-１選手権で日本代表デビューを飾った23歳のMFは、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに移籍。奮闘をみせたが、チームはわずか得失点差１の差で２部17位に終わり、３部へ降格していた。
日曜日の夜、このニュースが日本に届くと、インターネット上では次のような声が上がった。
「めっちゃ良い補強だと思う」
「これは楽しみすぎる！田中聡ならブンデスの舞台でも十分通用すると思うし、シャルケでの活躍に期待しかない」
「昨シーズンすでに２部リーグで傑出した活躍を見せていた23歳の選手が、わずか２億円で獲得されたというのは、まさに世紀の掘り出し物と言えるだろう」
「３部ではもったいない選手ですね！シャルケは、熱いです」
「でもトップクラスになれる実力は大いにある選手」
「市場のビッグムーブだ！」
「田中聡は、佐野海舟になれます」
「独３部→独３部への衝撃的な個人昇格」
「おお！これは、面白いことになるぞ！」
かつて内田篤人や吉田麻也が活躍したクラブで、再びサムライ戦士が歴史を作れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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