最終回で号泣展開…限界が迫る主人公＆ヒロインの“別れの指ハート”に涙＜ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』＞

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

6月6日（土）に放送された最終回では、エータの廃棄処分を回避するため、彼の記憶データごと初期化作業を実施する展開に。エータとくるみの最上級に切ない別れが描かれた。

【映像】エータ＆くるみ、最後の指ハート

◆「たくさんの愛をありがとうございます」

刺客ロボット“黒エータ”（宮舘・2役）によって、時空の歪みに閉じ込められたくるみ。彼女のピンチに気づいたエータは、無事にくるみを助け出すも、脱出の衝撃によってシステムに深いダメージを負ってしまった。

エータの状態を確認した時沢レオ（番家天嵩）は、くるみに、エータはいつ動けなくなってもおかしくない状況だと説明。もしも初期化機能まで壊れてしまったら、エータは廃棄されるほかないと伝えた。

そこでくるみは悲しさをこらえ、エータを未来に帰還させることを決意。帰還までの最後の3日間を一緒に笑って過ごそうとエータに提案する。

しかし最後の日、エータに恐れていた“異変”が発生。駆け付けたレオは、「システムに限界が来たら、すぐに初期化を始めないと！」と告げる。

するとエータは「くるみさん、やはりあなたを残して未来へは帰れません」といい、「（廃棄されることになっても、くるみの）そばがいい。あなたのことを忘れたくありません」と訴えた。

この言葉を受け、くるみは涙目で、「あなたが私のことすっかり忘れてしまっても、私があなたを覚えてる」と返す。そして、「あなたが好き、素直にそう思える私にさせてくれてありがとう」と感謝した。

くるみの愛情あふれる言葉を受けたエータは「こちらこそ、たくさんの愛をありがとうございます」と微笑み、指でハートを作る。これにくるみも笑顔で“指ハート”を返すと、エータは初期化を受け入れ、記憶を消去されることに…。

愛しているからこその2人の決断に、胸をギュッと掴まれる一幕となっていた。