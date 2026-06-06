「死ぬぞ」“エアコン我慢チャレンジ”の参加募集にツッコミ殺到！「脳が融解する」「迷惑行為でしかない」という声

6月に入り、いよいよ夏本番を迎えようとするこの季節、電気代の請求書を見てため息をつくのはよくある話だが……。

ガールズちゃんねるに5月31日、「エアコン我慢チャレンジ（参加者募集）」というトピックが立ち、猛烈なツッコミを浴びることとなった。トピ主は次のように呼びかけている。

「今夏どこまで冷房を我慢出来るかチャレンジしませんか 強者来たれ！ 採用されないかもしれませんけど一ヶ月後続編トピたてますので経過報告お願いします」

「悪いことは言わないよ やめておきな」

このあまりにも滅茶苦茶な募集に対して、トピック内では即座に制止する声が相次いだ。エアコンの我慢は単なる節約ではなく、命の危険に関わるというのだ。

「やめとけ 死ぬぞ」

「本当にやめた方がいい 私も昔我慢して 熱中症になり死ぬ思いしたよ 悪いことは言わないよ やめておきな」

このように、過去の苦い経験からリアルな忠告を書き込むユーザーもいた。医療現場への負担を懸念する声もある。

「バカじゃないの？ 熱中症発症して，救急車や病院に迷惑かけないでください」

さらに、脳へのダメージを警告する冷ややかなコメントもあった。

「脳は熱で融解壊死する ゆで卵は生卵に戻らない」

そもそも、エアコン我慢を促すような投稿自体を問題視する声もある。「昨今の暑さでエアコン我慢とか迷惑行為でしかない こんなの集めるなよ 集めて誰かが熱中症で倒れたら主が全責任取れよ」という書き込みもあった。

「ギリギリまで耐えて節約したい」も一部いるが……

一方で、トピ主に同調するかのように極力我慢したい、と言う人はいる。やはり一番の理由は、止まらない物価高と電気代のインフレだろう。

「私は電気代 ギリギリまで耐えて節約したい 物価が上がりすぎなんだよー」

お金の問題だけではなく、そもそもエアコンの風が身体に合わないという人や、愛するペットのために苦労しているという人もいるようだ。

「積極的にチャレンジするつもりはないんだけど、エアコン嫌いな飼い猫（高齢）がそばで寝てるんだ… （エアコンつけると部屋を出ていく） 暑いほうが好きなこだから、結構我慢してしまう」

トピ主のようにゲーム感覚で周囲を巻き込もうとする姿勢はどうなのかと思うが、物価高の中で1円でも節約したいという一般庶民の思いには一定の共感が集まるのも事実だ。しかし、無理をして熱中症になるリスクと病院代を考えると、それこそ本末転倒である。

「茹でられたササミが生に戻ることはないのよ。 皆さん暑ければエアコンつけましょう」

というコメントの通り、まずは自分の命と健康を最優先だ。変な我慢はやめよう。