意外と知らない「りくりゅうペア」が引退後もCMで引っ張りだこな理由
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YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が、「【世間の謎】なぜりくりゅうbakariCMに起用されるのか？世間とは裏腹に企業から引っ張りだこの理由がこれ【CM スポーツ】」と題した動画を公開した。動画では、元テレビ局員でPR専門家の下矢一良が、引退を発表したフィギュアスケートの「りくりゅうペア（三浦璃来・木原龍一）」が、なぜ引退後も企業からのCM起用が絶えないのか、その理由を独自の視点で解説している。
下矢は、りくりゅうペアがGoogleやコナミの「桃太郎電鉄」などのCMに次々と起用されている背景には、大きく分けて3つの理由があると指摘する。1つ目は、オリンピックでの金メダル獲得による圧倒的な知名度。2つ目は、「ペアで支え合う」という特性だ。例えば「桃太郎電鉄」のCMでも、普段からコミュニケーションツールとして同ゲームを楽しみ、支え合う2人の関係性が企業の打ち出したいイメージと見事に合致したという。
そして3つ目の理由として、大谷翔平選手との違いを挙げて解説する。下矢によれば、大谷選手は「常識を打ち破る」ような存在であり、世界へ挑戦するグローバル企業のイメージキャラクターに最適だという。対照的に、りくりゅうペアは「いろんな苦労を重ねて頂点を極めた」人間味がある存在だと分析する。多くの人々の協力があって結果を出したという背景から、スポンサー企業も「我々も支えた一員である」というメッセージを伝えやすいと語る。
また、タレントとアスリートの広告起用の違いについても言及。タレントが親近感を持って企業メッセージを「演じる」のに対し、アスリートには極限の世界で結果を出してきた「本物感」や、実績に裏付けられた強い説得力があるとその強みを紐解いた。
さらに下矢は、現役のアスリートを起用することで、社員やその家族が共通して応援する対象となり、社内の一致団結といった副次的なPR効果も期待できると言及した。華やかなCMの裏側にある、企業の緻密な広報戦略と、アスリートならではの独自の価値が深く理解できる内容となっている。
下矢は、りくりゅうペアがGoogleやコナミの「桃太郎電鉄」などのCMに次々と起用されている背景には、大きく分けて3つの理由があると指摘する。1つ目は、オリンピックでの金メダル獲得による圧倒的な知名度。2つ目は、「ペアで支え合う」という特性だ。例えば「桃太郎電鉄」のCMでも、普段からコミュニケーションツールとして同ゲームを楽しみ、支え合う2人の関係性が企業の打ち出したいイメージと見事に合致したという。
そして3つ目の理由として、大谷翔平選手との違いを挙げて解説する。下矢によれば、大谷選手は「常識を打ち破る」ような存在であり、世界へ挑戦するグローバル企業のイメージキャラクターに最適だという。対照的に、りくりゅうペアは「いろんな苦労を重ねて頂点を極めた」人間味がある存在だと分析する。多くの人々の協力があって結果を出したという背景から、スポンサー企業も「我々も支えた一員である」というメッセージを伝えやすいと語る。
また、タレントとアスリートの広告起用の違いについても言及。タレントが親近感を持って企業メッセージを「演じる」のに対し、アスリートには極限の世界で結果を出してきた「本物感」や、実績に裏付けられた強い説得力があるとその強みを紐解いた。
さらに下矢は、現役のアスリートを起用することで、社員やその家族が共通して応援する対象となり、社内の一致団結といった副次的なPR効果も期待できると言及した。華やかなCMの裏側にある、企業の緻密な広報戦略と、アスリートならではの独自の価値が深く理解できる内容となっている。
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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。