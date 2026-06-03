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Codex is becoming a productivity tool for everyone | OpenAI

https://openai.com/index/codex-for-knowledge-work/





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Codex for every role, tool, and workflow | OpenAI

https://openai.com/index/codex-for-every-role-tool-workflow/





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Plugins in Codex | OpenAI Help Center

https://help.openai.com/ja-jp/articles/20001256-plugins-in-codex



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