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Codex is becoming a productivity tool for everyone | OpenAI
https://openai.com/index/codex-for-knowledge-work/
Codex now has more than 5M weekly active users.
But the bigger story is what people are using it for: not just writing code, but getting more work done across research, analysis, content, and operations.
Our new report on how Codex is becoming a productivity tool for knowledge¡Ä pic.twitter.com/zxCZKQRrgR— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) June 2, 2026
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Codex for every role, tool, and workflow | OpenAI
https://openai.com/index/codex-for-every-role-tool-workflow/
Role-specific plugins in Codex are built around the work teams actually do.
Plugins for Data Analytics, Creative Production, and Product Design give Codex the tools and context to create reports, creative directions, and prototypes.
Built and used by OpenAI teams. pic.twitter.com/U0c3qfWJxK— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) June 2, 2026
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Plugins in Codex | OpenAI Help Center
https://help.openai.com/ja-jp/articles/20001256-plugins-in-codex
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