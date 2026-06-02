犬と雨の日に散歩へ行くときの便利グッズ

1.レインコート

レインコートは必須とも言える犬と雨の日に散歩へ行くときの便利グッズです。

雨の日のお散歩では、犬の体が濡れてしまうと、体温が下がってしまったり、体調を崩してしまったりすることがあるため、レインコートは実用的なグッズであると言えます。

影響を受けやすい超小型犬やシングルコートである犬種、体温を調節する機能が未熟な子犬、体温を調整する機能が低下した老犬には、ぜひ着せてあげたいグッズです。

犬のレインコートには様々なタイプがあります。頭を通すだけで着ることができるタイプのレインコートは、服を嫌がる犬にも着脱がしやすいです。

オーバーオールタイプのレインコートは、手足やしっぽやおしりまですっぽり覆うことができるものもあり、体のほとんどが濡れたり汚れたりしません。

サイズが合わないレインコートは、歩きづらくなったり、手足が引っかかってしまったり、怪我の原因になることがあるため、必ず愛犬に合ったものを選ぶようにしましょう。

2.防水素材のハーネスとリード

ハーネスとリードは、雨に濡れてしまうと乾きづらく、嫌なニオイが発生しやすいものです。

乾きづらく、濡れた状態や湿った状態が長く続いてしまった場合では、カビが生えてしまうこともありますし、劣化や破損の原因になることもあります。

防水素材のハーネスとリードは、濡れたり汚れたりしても、サッと拭き取るだけでお手入れができますし、中性洗剤で水洗いしてもすぐに乾きます。

3.マイクロファイバーのタオル

レインコートを着ていても、頭や顔、しっぽやおしり周り、手足やお腹が濡れてしまうことがあります。

雨が止んだから…とお散歩に出たとき、途中で降り出してしまい、びしょ濡れで帰ることもあるかもしれません。

マイクロファイバーのタオルは吸水力が非常に高く、しっかり水分を拭き取ることができるため、1枚は必ず持っておきたいグッズです。

玄関先で水分をしっかり拭き取ることができれば、お家に入ったときやお手入れのためにバスルームに行くまでの間も、犬がブルブルしてしまってもお部屋が濡れたり汚れたりしません。

雨の日はお散歩用のバッグの中に小さめのマイクロファイバーのタオルを入れて持ち歩いたり、大きめのものは玄関先に用意してから出かけたりすると便利かと思います。

4.レインシューズ

手足の汚れを防ぎたいとき、手足や肉球に怪我をしているときは、レインシューズの着用もおすすめできます。靴下のように気軽に履くことができるものもあります。

手足が濡れたり汚れたりすることも防げますし、帰宅後のお手入れの必要もなくなります。

ただし、日頃から靴を履き慣れていない犬がいきなりレインシューズを履くと、歩かなくなってしまったり、無理に歩かせると関節を痛めてしまったりすることがありますので要注意です。

愛犬に不快な思いをさせないための事前準備

愛犬の体にサイズが合っているかどうか確認してから使用しましょう。レインコートやハーネスは、締め付けすぎないようにし、動きを妨げることがないようにしましょう。

レインコートやレインシューズは、慣れていないと嫌がる可能性があるため、着用する練習をしておきましょう。外ではなく、室内で練習するのがおすすめです。

まとめ

雨の日も「お散歩に行きたいんだ！」と騒いだり吠えたりしてしまうことがあります。外に出なければ排泄をすることができない犬もいるでしょう。

短時間でも外に連れて行ってあげることができるよう、便利グッズを活用しましょう。

室内で排泄をすることができ、雨の日のお散歩や便利グッズの着用を嫌がることがあれば、無理にお散歩に行かなくても大丈夫です。運動のための室内での遊びに切り替えましょう。