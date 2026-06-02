Anthropicが新規株式公開(IPO)に向けた非公開申請を行ったと発表、AI市場でOpenAIやxAIとの競争が加速へ

Anthropicが新規株式公開(IPO)に向けた非公開申請を行ったと発表、AI市場でOpenAIやxAIとの競争が加速へ