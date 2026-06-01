注目雑誌から、魅力的な付録「ミャクミャク文具缶」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ミャクミャク文具缶BOOK』（宝島社）の「ミャクミャク文具缶」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『ミャクミャク文具缶BOOK』の「ミャクミャク文具缶」が見逃せない！


宝島社から6月3日に発売される『ミャクミャク文具缶BOOK』（税込3290円）。付録として、「ミャクミャク文具缶」が付いてきます。

大阪・関西万博で大人気！「マイドオオキニ缶」コラボのレトロかわいい缶ケース


2025年の大阪・関西万博で大人気のおみやげとして話題を集めた「マイドオオキニ缶」とのコラボデザインが実現した、本誌でしか手に入らないレアな文具缶です。縦11×横8×高さ3cm（約）のコンパクトなサイズながら、レトロでかわいいデザインが魅力。EXPO2025公式ライセンス商品として、ミャクミャクのかわいらしさが存分に表現されています。

ホチキス・ハサミ・マスキングテープなどミニ文具6点が充実のセット内容


缶ケースの中にはホチキス（10号針20本付き）、ハサミ（カバー付き）、マスキングテープ（幅1.5cm×長さ5m）、丸クリップ、付箋（20枚）、ジッパーバッグ2種のミニ文具6点セットがぎっしり入っています。どれもミャクミャクデザインのかわいすぎるアイテムで、デスクに置いておくだけでテンションが上がります。普段使いはもちろん、ファンアイテムとしてコレクションしたい逸品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)