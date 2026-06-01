【付録】「ミャクミャク文具缶」が付いてくる！ 『ミャクミャク文具缶BOOK』が6月3日発売
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ミャクミャク文具缶BOOK』（宝島社）の「ミャクミャク文具缶」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月3日に発売される『ミャクミャク文具缶BOOK』（税込3290円）。付録として、「ミャクミャク文具缶」が付いてきます。
2025年の大阪・関西万博で大人気のおみやげとして話題を集めた「マイドオオキニ缶」とのコラボデザインが実現した、本誌でしか手に入らないレアな文具缶です。縦11×横8×高さ3cm（約）のコンパクトなサイズながら、レトロでかわいいデザインが魅力。EXPO2025公式ライセンス商品として、ミャクミャクのかわいらしさが存分に表現されています。
缶ケースの中にはホチキス（10号針20本付き）、ハサミ（カバー付き）、マスキングテープ（幅1.5cm×長さ5m）、丸クリップ、付箋（20枚）、ジッパーバッグ2種のミニ文具6点セットがぎっしり入っています。どれもミャクミャクデザインのかわいすぎるアイテムで、デスクに置いておくだけでテンションが上がります。普段使いはもちろん、ファンアイテムとしてコレクションしたい逸品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『ミャクミャク文具缶BOOK』の「ミャクミャク文具缶」が見逃せない！
宝島社から6月3日に発売される『ミャクミャク文具缶BOOK』（税込3290円）。付録として、「ミャクミャク文具缶」が付いてきます。
大阪・関西万博で大人気！「マイドオオキニ缶」コラボのレトロかわいい缶ケース
2025年の大阪・関西万博で大人気のおみやげとして話題を集めた「マイドオオキニ缶」とのコラボデザインが実現した、本誌でしか手に入らないレアな文具缶です。縦11×横8×高さ3cm（約）のコンパクトなサイズながら、レトロでかわいいデザインが魅力。EXPO2025公式ライセンス商品として、ミャクミャクのかわいらしさが存分に表現されています。
ホチキス・ハサミ・マスキングテープなどミニ文具6点が充実のセット内容
缶ケースの中にはホチキス（10号針20本付き）、ハサミ（カバー付き）、マスキングテープ（幅1.5cm×長さ5m）、丸クリップ、付箋（20枚）、ジッパーバッグ2種のミニ文具6点セットがぎっしり入っています。どれもミャクミャクデザインのかわいすぎるアイテムで、デスクに置いておくだけでテンションが上がります。普段使いはもちろん、ファンアイテムとしてコレクションしたい逸品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)