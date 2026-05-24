ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２４日、巨人の戸郷翔征投手が今季初勝利をマークしたことを報じた。

戸郷は１９日、福島・ヨークいわきスタジアムで行われたヤクルト戦で先発。今シーズン３度目の先発登板で、７回を１１５球、５安打５奪三振で無失点で勝利投手となったことを映像とともに紹介した。

元巨人、メジャーリーグで活躍した“ご意見番”上原浩治氏は「やっと勝ちましたね〜」とホッしたようにひとこと。「だいぶ苦労したと思うんですけど…リリースポイントが前の方で離せるようになってきたかな。あと左足がピチッと戻るというのか、なんか力がボールに伝わっている。それが前回の投球だったと思う。あと低めのフォークがワンバウンドするボールが多かったんですけど、それをスイングしてくれる打者が多かったので、投球フォームが分かってないのかなと、クセが多少なりともあったんじゃないかと僕は思っていたので、それが改善されているのではないかという気はします」と解説した。

しかし同局の駒田健吾アナウンサーが「すごい明るい安心材料」と口にすると、上原氏は即座に「いやいや、この１勝で満足していたらダメですよ。チームにとって彼は１０勝を計算しているピッチャーですから、もっと勝ってもらわないと困ります」と厳しくもエールを送った。