偏食YouTuberが全国の似てる銘菓を本音レビュー！萩の月やうなぎパイの「選び方の正解」がわかる
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YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「全国の似てる銘菓をブチギレ氏原が食べ比べレビューしてみた」を公開した。偏食で知られる氏原が、全国の有名銘菓とそれに似たお土産商品を比較し、忖度なしで最も美味しいものを決める検証を行っている。
今回の動画では、「萩の月」「信玄餅」「うなぎパイ」の3ジャンルにおいて、全国各地の類似銘菓を3品ずつ用意。プロの目線ではなく、偏食ならではの味覚を持つ氏原の舌で純粋な味の評価を行った。
前半の萩の月系の比較では、本家である宮城の「萩の月」のほかに、富山の「甘金丹」、鹿児島の「かすたどん」を試食。氏原は萩の月を一口食べると「あぁ美味いね！」と笑顔を見せ、粗めのカスタードとスポンジの質感を「ゴワゴワ感がある」と表現した。他商品と比較した結果、生地とクリームの絶妙なバランスを高く評価し、萩の月を1位に選出した。
中盤の信玄餅系では、山梨の「桔梗信玄餅」や「金精軒の信玄餅」、新潟の「出陣餅」を食べ比べ。桔梗信玄餅の風呂敷の上に中身を出して黒蜜を揉み込む食べ方を実践し、きなこの粗さや黒蜜の風味の違いを分析する。「食い慣れてるっていうだけの感覚じゃない」と語り、やはり桔梗信玄餅をトップに選んだ。
後半は氏原の大好物である「うなぎパイ」に似た魚パイ系として、秋田の「はたはたパイ」と高知の「かつおパイ」を比較。それぞれに独自の風味があるものの、うなぎパイを食べた直後に「一番バターを上手い使いしてる」と絶賛。他のパイについては、サカモトが「全然うなぎパイには及びません」と断言し、うなぎパイへの強い愛情を見せた。
各ジャンルにおいて、長年愛され続ける定番銘菓が1位に選ばれる結果となった。似た商品との食べ比べを通じて、有名商品の圧倒的な完成度と細部へのこだわりを再発見できる内容となっている。
今回の動画では、「萩の月」「信玄餅」「うなぎパイ」の3ジャンルにおいて、全国各地の類似銘菓を3品ずつ用意。プロの目線ではなく、偏食ならではの味覚を持つ氏原の舌で純粋な味の評価を行った。
前半の萩の月系の比較では、本家である宮城の「萩の月」のほかに、富山の「甘金丹」、鹿児島の「かすたどん」を試食。氏原は萩の月を一口食べると「あぁ美味いね！」と笑顔を見せ、粗めのカスタードとスポンジの質感を「ゴワゴワ感がある」と表現した。他商品と比較した結果、生地とクリームの絶妙なバランスを高く評価し、萩の月を1位に選出した。
中盤の信玄餅系では、山梨の「桔梗信玄餅」や「金精軒の信玄餅」、新潟の「出陣餅」を食べ比べ。桔梗信玄餅の風呂敷の上に中身を出して黒蜜を揉み込む食べ方を実践し、きなこの粗さや黒蜜の風味の違いを分析する。「食い慣れてるっていうだけの感覚じゃない」と語り、やはり桔梗信玄餅をトップに選んだ。
後半は氏原の大好物である「うなぎパイ」に似た魚パイ系として、秋田の「はたはたパイ」と高知の「かつおパイ」を比較。それぞれに独自の風味があるものの、うなぎパイを食べた直後に「一番バターを上手い使いしてる」と絶賛。他のパイについては、サカモトが「全然うなぎパイには及びません」と断言し、うなぎパイへの強い愛情を見せた。
各ジャンルにおいて、長年愛され続ける定番銘菓が1位に選ばれる結果となった。似た商品との食べ比べを通じて、有名商品の圧倒的な完成度と細部へのこだわりを再発見できる内容となっている。
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