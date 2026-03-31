甘え上手は武器になる！「かまってちゃん女性」が恋愛で得をするワケ
「かまってちゃん」と聞くと少しネガティブな印象があるかもしれませんが、実は恋愛において意外な強みになるんです。そこで今回は、「かまってちゃん女性」が恋愛で得をするワケを解説します。
男性の守護本能を刺激する
「ちょっと助けて」「これ、どうしたらいいかな？」と時々頼ってくる女性に、男性は無意識に心を開きます。かまってちゃん女子は自然とこの「頼る」テクニックを使いこなしているんです。男性は誰かに必要とされることで自己価値を感じる生き物。適度に甘えられることで、彼の「守りたい」という本能が刺激され、女性への特別感が生まれていきます。
気持ちがわかりやすく心地いい
多くの男性は、女性の複雑な気持ちを察するのが苦手。微妙なニュアンスや行間を読み取れず「何を考えているかわからない」と感じると、男性は不安になります。その点、「今日、寂しいな」「会いたいな」とかまってちゃん女子の感情表現は明快。男性にとって「対応の仕方がわかりやすい」という安心感があるんです。
コミュニケーション力が高い
かまってちゃん女子の最大の武器は、コミュニケーション力の高さ。「この映画見た？」「今度の休み何してるの？」と自然に会話の糸口を見つけ、関係を深めていくことができます。男性の多くは恋愛の第一歩を踏み出すのに勇気がいるもの。その点、かまってちゃん女子は積極的なコミュニケーションで心理的ハードルを下げ、男性が話しかけやすい雰囲気を作り出すのです。
常に「かまって！」ばかりだと依存的に見られる可能性もありますが、適度な甘えと自立のバランスが取れていれば、恋愛の大きな武器となるでしょう。男性が「守りたい」と思える、でも１人でもしっかりしている-そんな魅力的な女性をめざしてみませんか？
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