板野友美が明かす、プロ野球界のママ友事情とは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月29日（日）夜９時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園２』#９を放送した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCは、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの３名。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
３月29日（日）放送の#９では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、15歳で出産し、現在７歳の娘を育てながら助産師を目指す23歳の看護学生シングルマザー・ミクモさんに密着。
また、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」には、元AKB48メンバーで１児の母であるタレント・板野友美が登場し、「令和のママ友マウント」をテーマにトークが展開。「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など厄介なマウントの手口が紹介される中、板野は「『えっ、すごくなーい？』でよくない」「いいなぁ実家！羨ましいとなるだけ」とマウントに全く気づかない天然の強さを発揮。これには峯岸も「本当に響かないもんね」と驚きの声を上げた。さらに、話題がママ友のグループLINEにおよぶと、板野は「球団のママ友のグループLINEがある」と告白。「『うちの夫は違う球団に行きます』とか、奥さまたちが律儀に報告してくださって……」「辞める方と入ってくる方が多いと訳がわからなくなる」とプロ野球選手の妻ならではの知られざるママ友事情を明かし、スタジオを驚かせた。
番組後半では、MC陣のリアルな夫婦事情も。「今日この収録日に（夫の）推しの武道館ライブある」と切り出した峯岸は、夫（東海オンエア・てつや）が自身の推しの武道館ライブのために必死で仕事を調整する姿に言及。「家族にスケジュールをさけない中、今日めちゃくちゃ頑張って仕事を調整して……その一生懸命さが、なんか腹立ってくる」とリアルなヤキモチを吐露。「じゃあ私との用事は、推しのライブより下か」とモヤモヤしてしまう本音を明かすと、滝沢も「たしかに、ちょっとムカつく」と共感。
さらに、相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、妻を最近褒めていないという番組スタッフの“新米夫”に対し、峯岸が「結婚が永遠の契約だと思いすぎてる」と鋭く指摘。「やめようと思えばやめられるってことを分かってない」と笑顔で語ると、滝沢が思わず「怖いこと言うわねぇ」と怯えるなど、強烈なパンチラインが炸裂しスタジオは笑いに包まれた。
そのほか、家事・育児ゼロの昭和パパに人生初の洗濯と片付けを任せる特別企画「堕落のパパ園」など見どころ満載でお届けした『秘密のママ園２』#９は、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCは、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの３名。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
また、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」には、元AKB48メンバーで１児の母であるタレント・板野友美が登場し、「令和のママ友マウント」をテーマにトークが展開。「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など厄介なマウントの手口が紹介される中、板野は「『えっ、すごくなーい？』でよくない」「いいなぁ実家！羨ましいとなるだけ」とマウントに全く気づかない天然の強さを発揮。これには峯岸も「本当に響かないもんね」と驚きの声を上げた。さらに、話題がママ友のグループLINEにおよぶと、板野は「球団のママ友のグループLINEがある」と告白。「『うちの夫は違う球団に行きます』とか、奥さまたちが律儀に報告してくださって……」「辞める方と入ってくる方が多いと訳がわからなくなる」とプロ野球選手の妻ならではの知られざるママ友事情を明かし、スタジオを驚かせた。
番組後半では、MC陣のリアルな夫婦事情も。「今日この収録日に（夫の）推しの武道館ライブある」と切り出した峯岸は、夫（東海オンエア・てつや）が自身の推しの武道館ライブのために必死で仕事を調整する姿に言及。「家族にスケジュールをさけない中、今日めちゃくちゃ頑張って仕事を調整して……その一生懸命さが、なんか腹立ってくる」とリアルなヤキモチを吐露。「じゃあ私との用事は、推しのライブより下か」とモヤモヤしてしまう本音を明かすと、滝沢も「たしかに、ちょっとムカつく」と共感。
さらに、相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、妻を最近褒めていないという番組スタッフの“新米夫”に対し、峯岸が「結婚が永遠の契約だと思いすぎてる」と鋭く指摘。「やめようと思えばやめられるってことを分かってない」と笑顔で語ると、滝沢が思わず「怖いこと言うわねぇ」と怯えるなど、強烈なパンチラインが炸裂しスタジオは笑いに包まれた。
そのほか、家事・育児ゼロの昭和パパに人生初の洗濯と片付けを任せる特別企画「堕落のパパ園」など見どころ満載でお届けした『秘密のママ園２』#９は、無料で見逃し視聴が可能。
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