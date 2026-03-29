天竺川原、3月末で吉本興業を退社 エージェント契約を終了「双方の協議の結果」
吉本興業は29日、所属芸人の天竺川原（46）について、双方の協議の結果、3月末をもってエージェント契約を終了することで合意したと発表した。
【動画】天竺鼠が解散 元日にサプライズ発表
吉本興業は「天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行ってまいりましたが、この度、双方の協議の結果、契約を終了することになりました」と説明。
「弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です。ファンの皆様、関係各位におかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます」としている。
天竺川原は、瀬下豊とのコンビ・天竺鼠として活動。同期には、かまいたち、藤崎マーケット、河井ゆずる（アインシュタイン）、山名文和（アキナ）、バイク川崎バイク、守谷日和らがいる。
今年1月1日にコンビ解散を発表し、芸名を「天竺川原」に改めていた。
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吉本興業は「天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行ってまいりましたが、この度、双方の協議の結果、契約を終了することになりました」と説明。
「弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です。ファンの皆様、関係各位におかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます」としている。
天竺川原は、瀬下豊とのコンビ・天竺鼠として活動。同期には、かまいたち、藤崎マーケット、河井ゆずる（アインシュタイン）、山名文和（アキナ）、バイク川崎バイク、守谷日和らがいる。
今年1月1日にコンビ解散を発表し、芸名を「天竺川原」に改めていた。