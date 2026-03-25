オーテク、ヘッドフォンやサウンドバーガーなど66製品値上げ。平均18%増
サウンドバーガー
オーディオテクニカは、4月14日より一部製品の価格改定を実施。ヘッドフォン、レコードプレーヤー、アナログアクセサリー、車載関連製品など66製品が対象となり、平均約18％の値上げとなる。
値上げの理由については、原材料の高騰および物流コストの大幅な上昇とし、「製品価格の維持に努めて参りましたが、一部の製品において、現行価格を維持することが非常に困難な状況となっております」と説明している。
値上げの対象製品は以下の通り。
【対象製品リスト】 ダイナミックヘッドフォン
ATH-AVC200
ATH-AVC300
ATH-250AV
オープンバックヘッドフォン
ATH-P100L
ATH-P100LV
ATH-P100M
楽器用モニターヘッドフォン
ATH-EP100
ATH-EP300
ATH-EP700
テレビ用インナーイヤーヘッドフォン
ATH-CK251TV
イヤフィットヘッドフォン
ATH-EQ300M
オンラインストア限定 レコードプレーヤー(ワイヤレスターンテーブル)
AT-LP120XBT-USB
AT-LPW50BT RW
オンラインストア限定 レコードプレーヤー 「サウンドバーガー」
AT-SB727 WH
レコードプレーヤー「サウンドバーガー」
AT-SB727
交換用レコードクリーニング液
AT634a
レコードクリーナー
AT6018a
AT6012Xa
AT6012a
フォノイコライザー
AT-PEQ30
AT-PEQ3
カートリッジ用リード線
AT6108
プロフェッショナルモニターヘッドフォン
ATH-M20x
ATH-M20XBT
ATH-M30x
ATH-M40x
ATH-M50x
ATH-M70x
オンラインストア限定 プロフェッショナルモニターヘッドフォン
ATH-M20x WH
ワイヤレスヘッドフォン
ATH-M50xBT2
クイントハイブリッドコーティングMIDIヒューズホルダー
AT-RX11FH
クイントハイブリッドコーティングMIDIヒューズブロック
AT-RX40FB
クイントハイブリッドコーティングアースブロック
AT-RX44EB
REXAT MIDIヒューズ(1個入)
AT-RXF30
AT-RXF40
AT-RXF60
AT-RXF80
AT-RXF100
AT-RXF125
REXATケーブルエンドターミナル
AT-RXC410
AT-RXC810
クイントハイブリッドコーティングバッテリーターミナルD端子(-用)
AT-RX51BN
クイントハイブリッドコーティングバッテリーターミナルD端子(+用)
AT-RX71BP
ケーブルターミナル(R型圧着タイプ)
AT-RXT46R
AT-RXT48R
AT-RXT84R
AT-RXT86R
AT-RXT88R
ケーブルターミナル(Y型圧着タイプ)
AT-RXT144Y
OFCパワーケーブル
TPC2 (30M)
TPC4 (50M)
TPC8 (50M)
TPC12 (100M)
TPC16 (100M)
スピーカーケーブル
AT7432
AT7433
AT7420
AT7422
AT7424
OFCスピーカーケーブル
AT-CA16
AT-BC16/6.0
AT-BC16/10.0
AT-BC20/6.0
AT-BC20/10.0
パワーケーブルキット
TPK-400R
TPK-800R