国による新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金を騙し取ったとして、警視庁久松署は3月5日までに、中国人観光客向けの旅行会社「JCIT」（東京都・中央区）の社長・坂川馨容疑者（56）と役員で夫の孟偉（モンウェイ）容疑者（53）を詐欺容疑で逮捕した。

各社報道によれば、両容疑者は’22年に休業手当を従業員に支払ったという虚偽の申請をし、約1億1000万円の助成金を国から騙し取った疑いが持たれている。また、同様の手口で’20年4月から’23年1月までに計約6億5000万円の助成金を不正受給していたといい、会社関係者が警察に相談したことで発覚。

実際の社員数は10人未満だったが、知人の個人情報を使って60人〜70人の通訳を雇用しているように見せかけていたという。不正受給した助成金は都心のマンションや山梨県の土地、車の購入費などに充てていたと見られ、警視庁は調べを進めている。

そんなJCIT社は《同じ志を持つ仲間を集めて、純真な心を持ち、華人の模範となるよう努めること》を基本理念に掲げ、中国人観光客を相手に手広く事業展開していたようだ。

「社名に日本の『J』、中国の『C』、インターナショナルの『I』、トラベルの『T』が付されているように、同社は“日本と中国の橋渡し”をアピールしていました。少人数の個人旅行から30人規模の団体旅行までコーディネートし、旅行者の不安を和らげる添乗員付きのガイドツアーがウリだったそう。このほか、ビジネスツアーや大企業、政府との協力関係を目的とした接待なども手掛けていたといい、坂川容疑者は日本人との国際交流を推進するNPO団体の代表も務めていました」（旅行会社代理店関係者）

助成金詐取疑惑をめぐり、坂川容疑者は「不正だと思っていなかった」と、孟容疑者も「詐欺とは思っていなかった」と供述しているというが――。

両容疑者の逮捕をきっかけに、注目を集めているのは坂川容疑者がインスタグラムで公開していた“セレブ生活”だ。

「投稿から見るに、坂川容疑者は銀座を“拠点”にしていたようです。コロナ禍以前から食事会やパーティー、“チャイナコンテスト”などのイベントに参加し、交友範囲も広そうでした。ドレスアップする機会も少なくなかったようで、ネイルやまつ毛エクステンションといった美容にも力を入れていた模様。『グッチ』や『ヴァンクリーフ＆アーペル』といったハイブランド店で買い物を楽しんだことを報告する投稿もあり、かなり派手な暮らしを送っていたのではないでしょうか」（WEBメディア記者）

実際に、坂川容疑者のインスタグラムを覗いてみると……。

コロナ禍だった’20年2月は、ニュージーランド旅行を満喫したことを写真や動画で報告。同年10月には《私の店》と紹介していた銀座の和食店の開店を報告し、豪華な和装姿を披露していた。翌’21年11月には《弊社のイケメン》として、プロモーションビデオ風の動画で男性社員を紹介する動画も。’23年8月には家族でバカンスを、翌’24年9月にも浴衣姿で屋形船を楽しんだことを報告していた。

そんな坂川容疑者の投稿を“贅沢三昧”と捉えた人もいたようで、Xではこんな声が相次いでいる。

《絵面が強すぎる》

《堂々としてんね 凄いね》

《6億って…。血税で豪遊とかマジであり得ないわ。しっかり全額回収してほしいわ》

TBSの報道では、ピンク色のポイントカラーが入った三つ編みヘアーにグレーのスウェットを着た坂川容疑者が、両手で顔を覆いながら連行されていく映像も公開されていた。日本と中国の“橋渡し役”から一転、強い反感を買ってしまったようだ。