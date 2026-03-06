「鎧真伝サムライトルーパー」でOP差し替えミスが発生するも……伝説の放送事故を回想し古参ファンニッコリ
3月6日、TVアニメ「鎧真伝サムライトルーパー」の公式Xは、3月3日に放送されたアニメのオープニング映像が、本来放送されるべき映像に差し代わっていなかったとしてお詫びを投稿しました。
本来であれば批判が集まりがちな放送トラブルですが、この一件が思わぬ形で古参ファンの心をくすぐり、ネット上で話題を呼んでいます。
■ 第9話のオープニング映像が差し変わらず
公式の発表によると、ミスがあったのは3月3日深夜に関西テレビで放送された第9話「鵶迂斗武霊苦」。詳しい事情は明かされていませんが、何らかの手違いがあり、OP映像が古いまま放送されてしまったとのことです。
本件について、公式アカウントは「楽しみにして頂いていた皆様にはご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪。当該オープニングについては、関西テレビでの第10話放送および今後発売予定のBlu-ray BOXにおいて正規の映像になることを報告しました。
■ 謝罪に反してファンが沸き立つ理由……伝説の「二重放送事故」
アニメの放送ミスに対する公式からの真面目な謝罪。しかし、これに対するSNS上の反応は少し様子が違いました。というのも、本作の原点である1988年放送のTVアニメ「鎧伝サムライトルーパー」において、アニメ史に燦然と輝く（？）伝説的な放送事故が起きていたからです。
それは、前週に放送したエピソードを、翌週の放送枠で誤って「もう一度そのまま丸々放送してしまう」という前代未聞の二重放送トラブル。当時、テレビの前で録画の準備をして待機していた少年少女たちを大いに戸惑わせたこの事件は、ファンの間で今も語り草となっています。
■ 「伝統は守られた」愛あるコメントが続々
そんな過去の強烈なエピソードがあるため、今回の令和の時代に起きた放送トラブルに対し、SNS上では怒りよりも懐かしむ声が殺到しました。
引用リポストや返信欄には、「伝統は守られた」「逆に嬉しいと思った自分」など、かつての二重放送事故と重ね合わせてニッコリする古参ファンが続出。
運営側にとってはヒヤリとする痛恨のミスだったに違いありませんが、結果として思わぬ形で作品の長い歴史とファンとの強い絆が浮き彫りになるエピソードとなったようです。
