東海地方で展開するホビーショップチェーン「ポストホビー」の公式Xアカウントが2026年3月5日、「悲しいお知らせ」を公開し、ネットの注目を集めている。

「売場を閉鎖する事になりました」

ホビーショップチェーン「ポストホビー」は全国展開しているが、東海地方では書店「本の王国」やトレーディングカードショップ「すまいるキング」などを手掛ける株式会社新進が、「ポストホビーすまいるキング」として6店舗を展開している。

問題が起こったのは、三重県松阪市の「本の王国 松阪川井町店」内のホビーコーナーだった。

ポストホビー公式Xは、「悲しいお知らせです」として、「松阪店で工具や塗料の万引き被害があまりにも多すぎて...プラモデル・ミニ4駆売場の存続が困難となり売場を閉鎖する事になりました」と報告した。

「いろいろ対策はしましたが、商品管理とお客様や従業員の安全面から判断いたしました」とした上で、「お客様にはご迷惑をおかけすること深くお詫びいたします」と謝罪している。

「加害者特定できそうですが、現段階では営業再開の目途は立ちません」

投稿では、封鎖された店の一角を写した写真も公開した。商品棚の周囲には空のワゴンが置かれ、ビニールひもで客が立ち入ることができないようになっている。一方で、棚にはまだプラモデルが積まれている様子も確認できる。

通路側に置かれた棚の側面には、「プラモデル売り場で万引きが多く発生しており商品にて欠品が発生しています。既に犯人検挙に向けて警察が対応しています」などと書かれた注意書きも貼られていた。

続く投稿では、「警察含め対処中で加害者特定できそうですが、現段階では営業再開の目途は立ちません」とも説明。売り場だけでなく、「ミニ4駆コースや卓球場も一旦休止いたします」という。

「本当にご迷惑とご不便をおかけしてしまい申し訳ありません」とした上で、「トレカ、本、文具売場は通常営業しています。店内パトロールを強化しておりますのでご安心ください」と呼びかけた。

閉鎖の報告には、「万引きなんて言わず窃盗とよんで罪を重たくするべき」など、怒りの声が相次いだ。