「派遣はいーよね、仕事できなくても」心ない言葉を浴びるスタッフ。アパレルの闇を暴く、最終日の“痛快な置き土産”【作者に聞く】
アパレル業界には闇が広がっている。そんなアパレル業界で約10年働いていた経歴を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。長年働いてきた実体験をベースに、数々のブラックなエピソードを漫画化し、その漫画が今人気を博している。今回は、ゆき蔵さんの店舗に助っ人で来てくれた派遣スタッフさんにまつわるひどすぎる話である。
繁忙期にスタッフが退職し、人事があわてて派遣会社に依頼を出したものの、なかなか派遣スタッフが決まらなかった。そんなときにやっと来てくれた派遣スタッフはなんと接客未経験者だった!! 最初こそ戦力外だった彼女だったが、2カ月も経つと戦力として稼働できるようになり、同僚たちはその存在に大助かりしていた。しかし、派遣スタッフに対して風当たりの強いスタッフもいて…。
「派遣はいーよね。定時であがれるし、仕事はできなくても時給は高いしさ…」とわざと聞こえるように大きな声で言う始末。「楽して稼げるし、私も派遣になろうかなー」という声を背に、派遣スタッフは定時であがっていくのだった。聞こえていなかったはずはない、確実に耳に届いていたであろう。しかし彼女は振り返らなかった…。
当時の鈴木さんについてゆき蔵さんに振り返ってもらうと、当初は接客の基本がなっておらず、スタッフだけでなくお客様も振り回されるほどハチャメチャな状態だったという。同僚からの嫌味についても、言っている側が「わざと聞こえるように言った」と口にするほど明確に聞こえていた。
この状況を彼女はどう感じていたのだろうか。ゆき蔵さんは気になって翌日「鈴木さん…あのさ、いろいろとゴメンね」と声をかけてみた。すると彼女から意外な返答が返ってきたのだった。鈴木さんはゆき蔵さんより年下だったが、理不尽な状況でも冷静でいられる、内面が大人な女性だったのだ。
もともと自由奔放で思ったことはストレートに口に出す性格だったという鈴木さん。そんな鈴木さんは最後の出社日にスカッとさせる置き土産を置いていった。果たしてそれはどんなプレゼントだったのか…!?
また、一旦は派遣期間が終了した鈴木さんだが、数年後また派遣社員としてゆき蔵さんの店舗に戻ってくるという後日談も!!しかも、格上の大手百貨店に派遣されて経験を積んでパワーアップして戻ってくる「鈴木さんの後日談」は、さらにスカッとするので、ぜひ一読してほしい。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
