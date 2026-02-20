スタイリング無しで、こんなシャレるの！？【40・50代】楽なのにキマる♡「ネオウルフ」

忙しい日々を過ごす大人世代にとって、髪型は扱いやすさが重要。そこでおすすめなのが、女性らしいやわらかさとウルフの軽やかさを兼ね備えた「ネオウルフ」です。トップに丸みを持たせつつ襟足に段差をつけることで、乾かすだけで形が整いやすいのが魅力。今回は「W - TOKYO SHIBUYA」代表の@motoshi_wtokyo_wolfさんのInstagram投稿から、洗練された印象を与えるネオウルフをご紹介します。どれもスタイリング前のスタイルなので、ぜひ参考にしてみて。

ベージュカラーでやわらかく

ネオウルフは、従来のウルフカットよりもレイヤーを控えめにして、ボブらしい丸みを残したスタイルです。トップにふんわりとしたボリュームが出るため、髪の立ち上がりが気になる人にもおすすめ。スナップでは、やわらかなベージュカラーを合わせることで、ハードな印象を抑えて女性らしいソフトな質感に仕上げられています。

透明感たっぷり！ 明るめグレージュのネオウルフ

透けるような明るめグレージュが目を引く、清潔感あふれるネオウルフ。顔まわりを内側に、毛先を外側にワンカールさせることで、メリハリのあるシルエットを実現しています。トップの髪をやや長めに残してふんわりと内側へ流せば、大人っぽい落ち着きをキープ。今っぽさと抜け感を楽しみたい人にぴったりです。

艶感と軽やかさを両立した、ひし形シルエットのネオウルフ

サラサラとした毛流れと、艶やかな質感が際立つベージュカラーのネオウルフ。丸みを帯びたひし形シルエットは、小顔効果を狙いたい人にもフィットしそうです。ベースをかなり軽めに仕上げることで、ショートのようなスッキリ感とボブのようなやわらかさを両立。上品さを保ちながら、ヘルシーな雰囲気も与えています。

白髪ぼかしも狙える、グレージュの短めネオウルフ

ほどよくくすんだグレージュに、ハイライトを忍ばせた短めネオウルフ。ベースの外ハネを控えめに抑えつつ、サイドから毛先を前に流すことで、フェイスラインを自然にカバー。ハイライトを加えることで、単色カラーよりも立体感が出るだけでなく、白髪を自然になじませる効果も期待できます。大人にもフィットしやすいデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里